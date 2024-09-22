台胞朱幼華：三十年後重訪大陸十分激動

台灣藝術家朱幼華（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月22日電（實習記者 姜寧）9月20日下午，第27屆京台科技論壇京台女性發展交流分享會在北京經濟技術開發區進行，來自兩岸的女性企業家、創業者及婦女協會負責人等參會，圍繞“科技創新與美好生活”主題分享自身經驗體會。分享會後，來自台灣的藝術家朱幼華女士在接受中評社記者採訪時，對這一次的京台兩岸交流對話表示高度肯定，同時也期待有更多這樣的平台。



朱幼華畢業於師大美術研究所，致力於將中西方元素融入繪畫中，比如中華傳統文化中的京劇、草書與西方的現代符號、明暗光影等，從傳統出發展開出新的形式。在京台女性發展交流分享會現場，她向參會者展示了身上穿著的自己所繪的衣服，並向北京贈送了她的兩幅畫。



朱幼華向中評社記者介紹，她是所謂的“省二代”，父母分別來自於安徽和江蘇，然而她上一次訪問大陸是33年前。1991年朱幼華在天津舉辦了她的個人藝術展，沒想到第二次來到這片土地竟是三十年後。談到這次訪問機會的到來，她表現地十分激動。“也不知道怎麼就有這樣一個機會，本來我與科技的關係並不大，但是他們跟我說大陸這邊希望有一點新領域的交流，舉辦了這樣一個關於女性發展的交流，這個立意是非常良好的。”

