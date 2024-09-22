京台女性發展交流分享會：共敘友情共謀發展

第27屆京台科技論壇京台女性發展交流分享會現場（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月22日電 （實習記者 姜寧）9月20日下午，第27屆京台科技論壇京台女性發展交流分享會在北京經濟技術開發區進行，來自兩岸各界近50位女性嘉賓出席，圍繞科技創新與美好生活展開研討。



北京市婦聯黨組成員、副主席譚虹，台灣婦女菁英聯盟會總會長、兩岸女性創業發展中心創辦人黃喜惠，凰意開發建設股份有限公司副總經理、高雄婦女會副執行長葉承珍，北京經濟技術開發區總工會主席安春玲分別致辭。

