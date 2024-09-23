且十：兩岸人民應該思考如何為和平找出路

中評社北京9月23日電（作者 且十）兩岸關係從當前態勢看是個危局。主要原因就是賴清德上台後，利用美國遏制大陸發展的國際環境，妄想為“台獨”畢其功於一役。“賴氏台獨”徹底破壞了兩岸關係的政治基礎，破壞了兩岸和平統一的前景，阻斷了兩岸和平發展之路。



一、“賴氏台獨”正把兩岸推向終局



賴清德上台以來種種作為都表明，賴清德在為兩岸終局做準備。



賴清德用“台獨史觀”在台灣社會“洗滌人心”。賴清德已經不滿足蔡英文時期在“去中國化”上的小打小鬧，開始用“台南400”的殖民史觀構建獨立於中國歷史的“台灣歷史”，徹底斬斷兩岸的歷史連結，把大陸形塑為台灣的“敵國”。



“賴氏台獨”正在接近“法理台獨”。賴清德用近乎“法理台獨”的方式推導出“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”的“新兩國論”，把“閩南語”改稱“台灣台語”，為所謂的“中華民國”“國歌”譜寫了新旋律。



賴清德推動“台灣問題國際化”。台灣加入國際反華組織“對中政策跨國議會聯盟”，否定聯合國2758號決議，鼓吹“台灣地位未定論”，妄圖“倚外謀獨”。



賴清德加緊構建“以武謀獨”力量。台灣明年的軍事預算創新高達到6400多億新台幣，占GDP的2.5%。台灣延長了兵役期，大量購買美國武器，加大了民間動員的力度。賴清德在多個場合都表示，發展防務力量是他第一位的任務，強調和平要靠實力，不只是一紙和平協議。

