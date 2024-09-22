王忠豪答中評：技術導向，看中大陸發展潛力

台灣大學醫學博士、鎰鑫生醫董事長王忠豪接受中評社助理記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月22日電（助理記者 李澤璇）9月20日，北京科技園區推介會在第27屆京台科技論壇期間舉辦。會後，鎰鑫生醫董事長王忠豪博士接受中評社助理記者採訪時表示，他在推介會上感受到北京科技園區的強大能量，認為大陸提供的豐富資源和深厚發展潛力十分有利於台灣技術團隊落戶、發展。



王忠豪把科技園區所能提供的條件成為“一個奇跡”。他說，各個園區都能為技術團隊提供很大的能量，比如已經有了完備的場地基礎、科技人才配備，“是其他地方所沒有的”。



此外，政府的大力支持也是王忠豪及其團隊看重的。他提到，由於醫學技術的特殊性，一項技術由基礎研究投入臨床平均需要八年的周期，而這一複雜過程也很難由一個醫學團隊獨立完成，因此，“政府在其中的支持非常重要”。王忠豪解釋，這意味著只要團隊的技術和實驗數據達到了投用門檻，就能順利投入實驗階段。這不僅避免了磨合期可能帶來的麻煩，也能讓新技術更快地投用於臨床，服務人民。



對於本次推介會的主題“共享發展新機遇”，王忠豪解讀為發展潛力的機遇。他表示，從醫藥處理技術到原料藥的製造，大陸本身就具備優於全世界的基礎，目前尚缺的是藥物載體以及相關結合、控制的新技術。而科技園區的建立為基礎與新技術的結合提供了非常好的條件，這裡的發展潛力一定是最大的。



王忠豪還提到，自己的團隊也收到了部分國際園區的進駐邀請。但從以往的國際合作經驗來看，團隊的知識產權和專利技術無法得到良好保障，這對於科研人員來說是很大的打擊。因此，團隊放棄了邀請機會，來到大陸尋求技術落地的機會。他透露，團隊目前正與北京兩岸科技創新中心洽談，考慮簽約進駐，期待更多的合作機會。

