快評：又巨額軍援台灣　美執意“以武助獨”

中評社快評／繼美國國防安全合作署本月中宣佈新一項總價值達2.28億美元對台軍售案之後，美國傳媒報導，華府正計劃再向台灣提供一筆總額近5.7億美元的軍事援助，金額是歷來最大，目前正處於最後階段。



美國《國防新聞》引述華府官員稱，這筆軍事援助涉及訓練、庫存、反裝甲武器、無人機和防空等，國防部已經批准，目前只待總統拜登批准，有機會在月底會計年度到期前正式簽署。華府計劃採用向烏克蘭提供軍事援助的方式，直接由美國庫存付運，以加快進度。



9月18日，中國外交部宣布，由於美國近日再宣布向台灣出售武器，從9月18日起對9家美國企業採取反制措施。外交部指出，美國對台軍售，嚴重違反一個中國原則，已提出嚴正交涉。



華府計劃再向台灣提供一筆總額近5.7億美元的軍事援助，說明美方無視中方的嚴正交涉及制裁措施，執意“以武助獨”，向“台獨”分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，這是當前台海和平穩定最大的威脅。



美台軍事勾連，一個巴掌拍不響，美國執意“以武助獨”，民進黨當局拚全力“倚外謀獨”，狼狽為奸，肆無忌憚。大陸一再強調，台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，美制武器不是民進黨當局的“護身符”，而是其自取滅亡的“索命繩”。大陸勢必繼續加強練兵備戰，採取果斷有力措施，堅決挫敗任何分裂圖謀和外部勢力干涉。