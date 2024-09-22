多地免收高速通行費——暢通氫能車發展賽道

中評社北京9月22日電／據經濟日報報導，據不完全統計，截至目前，已有陝西、山東、吉林、四川以及內蒙古自治區鄂爾多斯等地出台了氫能源汽車免收高速通行費的相關舉措。



中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鐘渭平表示，免除氫能車輛高速通行費，是推動購車補貼向運營補貼轉型的一次重要嘗試。以用車補貼的形態助力氫能源汽車的發展，也是進一步落實國家全面推動新能源發展的一項舉措。



中國國際經濟交流中心科研信息部部長景春梅認為，免除氫能車輛高速通行費可以有效降低氫能車用戶使用成本，進而有力推動氫能車的使用和推廣，有效帶動整體氫能產業發展。



2020年至今，《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》《關於加快推動製造業綠色化發展的指導意見》等文件陸續出台，明確了氫能的能源屬性和戰略地位。2023年，國家標準委、國家發展改革委、工業和信息化部等六部門聯合發布《氫能產業標準體系建設指南（2023版）》，這是國家層面首個氫能全產業鏈標準體系建設指南，被業內視為我國氫能產業標準化的頂層操作手册。今年8月，中共中央、國務院印發的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》明確提出，要推進氫能制儲輸用全鏈條發展。



景春梅介紹，此前，我國對氫的應用一直集中在化工領域。氫能車的發展應用相對於電動汽車起步較晚，兩者形成了“錯位互補”格局。相關各方持續推動氫能源在汽車產品上的應用，目前已有多家國內外企業推出氫燃料電池汽車產品並投入使用。



上汽集團早在2001年就啟動了鳳凰一號燃料電池汽車項目，目前上汽旗下捷氫科技已成功推出捷氫啟源M4H燃料電池電堆。目前，上汽大通MIFA氫在國內燃料電池乘用車市場占有率高達70%。



現代汽車旗下盛圖氫燃料電池輕卡上市後即獲得大批訂單；今年6月批量交付了多輛用作物流車的氫燃料電池輕卡。



在商用車領域，上汽大通已於2017年在廣東佛山批量投放了FCV90氫燃料電池車，作為當地開發區內通勤班車使用。



在2022年北京冬奧會期間，北汽福田提供515輛歐輝氫燃料電池客車，為北京延慶賽區及張家口賽區提供服務保障。



據中汽協數據，今年1月至7月，國內燃料電池汽車累計銷量3476輛，同比增長8%。氫燃料電池汽車的發展目前已經進入產業成型、產品布局完善的良性發展階段。



然而，機遇與挑戰並存。據瞭解，氫氣爆炸極限的體積濃度是4.1%至74.2%，這就要求氫氣在製作、運輸、儲存、使用等環節需要更多的措施來保障安全，氫氣制備、運輸以及加氫站建設的成本也較高。目前，加氫站數量不足，氫能車用戶加氫相對不便。



景春梅表示，這些問題產生的原因是多方面的，既有核心原材料、零部件的研發、生產問題，也有包括制、運、儲等方面技術尚未突破的問題。



現代商用車相關負責人表示，在行業發展初期，遇到問題在所難免，隨著各項利好政策的落地實施，氫能車會進入更快的發展軌道。屆時，氫能車保有量不斷提升，全產業鏈的各項成本也會大幅下降，用戶的使用和採購成本必然也會隨之降低。



“隨著氫能技術的不斷突破，氫能源汽車的採購、應用成本肯定都將隨之降低，應用場景也將越發廣泛。未來，氫能源汽車有望成為新能源汽車乃至整體汽車行業全新增長極。”