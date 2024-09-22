數字技術助力中國加速發展文化新質生產力

9月16日，在服貿會首鋼園文旅服務專題展區，孩子們在體驗數字IP作品。（圖源：新華社） 中評社北京9月22日電／據新華社報導，在滿是唐三彩的微縮景觀間，彩繪胡俑們漸次蘇醒，隨樂聲俏皮舞蹈，忽而穿越到現代繁華都市，與正在直播的女孩互動，一曲舞罷又化為電腦屏幕上的文物照片與桌上擺放的精美人俑……



今年中秋，數字技術賦能舞蹈藝術，以虛擬場景和現實舞台的結合，讓舞蹈視頻節目《胡俑狂歡夜》受到熱捧，也讓古老的文化遺產煥發生機，走進今天人們的生活。



隨著新一輪科技革命和產業變革縱深發展，人工智能、區塊鏈、虛擬現實、增強現實等數字技術，正推動文化領域生產傳播和消費模式深度調整，視頻直播、電子競技、數字文博等新興數字文化業態不斷湧現，文化領域的新質生產力加速發展。



在此間舉行的2024北京文化論壇上，來自政府、高校、產業等各界嘉賓代表，圍繞數智技術重塑文化產業新格局、推動技術和文化融合互促等話題展開研討，共商數字化浪潮下文化產業高質量發展的機遇與路徑。



《黑神話：悟空》以數字化技術搭建一個神秘詭譎的東方神話世界，也讓中國古建築火速出圈；百度大模型“文心一言”通過大量學習古代方志和家譜數據，助力海外華人圓尋根之夢；快手啟動“可靈AI”導演共創計劃，攜手9位導演製作出品由視頻大模型生成的AIGC電影短片……這些論壇上介紹的鮮活案例讓與會者對數字技術賦能文化產業有了更多想象和期待。



“數智技術帶來了文化生產要素創新性配置和產業轉型升級，推動文化生產方式變革和文化生產工具創新，數據要素成為文化產業發展的重要引擎。”中共中央黨校（國家行政學院）教授祁述裕在論壇上說。



論壇上發布的《中外文化交流報告（2023）》顯示，“數字科技拓展新空間，文化交流形態將更多彩”成為2023年中外文化交流的一大新特點。“全景故宮”數字虛擬體驗、“尋境敦煌”VR沉浸展等利用數字技術，帶來身臨其境般的文化體驗。



“展望未來，數字技術將進一步推動內容、技術、模式、業態和場景的全方位創新，文化交流將迎來前所未有的新機遇。”中國外文局局長杜占元說。



以生成式人工智能為代表的新技術落地應用，也在多個文化場景展現出強大應用潛力，豐富了文化表現形式，推動文化產業轉型升級。

