京津冀與粵港澳攜手共促產業鏈供應鏈發展

中評社北京9月22日電／據新華社報導，21日，以“優勢互補 協同開放 共促京津冀與粵港澳產業鏈供應鏈國際化發展”為主題的京港洽談會區域戰略對接專題推介活動在北京舉辦，與會嘉賓共同探討區域協同創新，努力優化產業協作新格局，培育高質量發展新動能。



“京津冀與粵港澳大灣區同為中國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，產業基礎雄厚。”北京市政府副秘書長吳計亮在專題推介活動致辭中說，期待兩大區域立足自身優勢，在高校院所、研究機構、企業之間形成雙向通暢的對接合作機制，為提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平提供支撐。



香港貿易發展局中國內地總代表鐘永喜說，香港背靠祖國、聯通世界，在營商環境等方面有獨特優勢，有越來越多的內地企業和海外企業赴港發展。鐘永喜認為，香港擁有很好的對外信息渠道，內地企業可以在香港設立全球供應鏈管理中心，進一步推動京港兩地以及國家高質量發展。



本次專題推介活動由北京市發展改革委、香港貿易發展局等單位主辦。在活動現場，首批11家“京津冀與粵港澳企業合作會客廳”正式發布，依托京津冀、粵港澳的重點企業，搭建高效、便捷的交流平台，旨在促進兩地企業間的緊密合作，以及產業鏈、供應鏈、創新鏈的深度融合，形成優勢互補、互利共贏的開放型市場生態。



京津冀企業家聯盟秘書長戴鍵表示，“企業合作會客廳”是促進兩地企業“心意相通、情誼相連”的橋梁紐帶，便於京津冀與粵港澳的企業家開展對話，更加深入地瞭解彼此的市場環境、政策導向、產業優勢、合作潛力，努力為企業發展提供更多貿易和投資機會。



本屆京港洽談會9月20日至21日在北京舉辦，聚焦金融、科技、消費、文旅等重點產業領域，推動產業鏈、供應鏈、貿易投資對接。據悉，本屆大會現場發布雙向投資招商引資項目169個，涉及空間資源、企業融資、科技合作、企業出海，招商總額416.5億元人民幣。