梁振英：香港經濟轉型　可參考深圳經驗

中評社北京9月22日電／據大公報消息，全國政協副主席梁振英昨日在一個電視節目中指出，香港應借鏡深圳如何做到升級轉型，如“騰籠換鳥”的做法，即將不合適在港經營的行業，可轉到其他地方，從而騰出土地、人力資源及資本，去做一些附加值更高的東西。



梁振英表示，國家自45年前推行改革開放，取得舉世矚目成就，香港亦在不同時期都為國家作出貢獻。未來香港不只在港澳和粵港澳大灣區發展上扮演重要角色，應更積極參與全國性發展，例如利用自身優勢和經驗，協助國家法律制度的進一度深化發展。



梁振英續說，深圳在過去改革開放45年間，都曾遇到轉型的問題，而要解決就需要通過改革去處理。香港面對改革轉型需要，可參考深圳“騰籠換鳥”經驗，在面臨周邊城市競爭下，進行產業轉型，發展更高增值產業。



三中全會《決定》提及香港要發揮制度優勢，鞏固提升國際航運中心地位，雖然香港貨櫃碼頭吞吐量全球排名已不及以往。不過梁振英認為，香港不應抱殘守缺，只關注貨櫃吞吐量，航運相關的法律、海事和融資服務產業都各有需求和市場競爭力。他反指英國倫敦在沒有港口的情況下仍能成為最高產值航運中心，指“今時今日國際航運中心，不再以港口處理多少貨櫃論英雄”。



他建議，香港可提供海事法律師、海事保險以及融資等服務產業，以提升本港競爭力，又認為香港產業升級轉型既可提振經濟，亦可讓專業人士有更多發展空間。