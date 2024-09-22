﻿公務員事務局內地招聘　報考人數翻倍

中評社北京9月22日電／據大公報消息，香港特區政府公務員事務局正在展開今年的招聘工作。20日晚間，公務員事務局首席助理秘書長潘慧欣和公務員事務局一般職系處高級首席執行主任馬美華，在滬參加特區政府駐上海經濟貿易辦事處舉辦的“‘青年有為 與國同慶’華東地區香港學生青年慶祝中華人民共和國成立75周年聚會”，並向與會的華東地區港青們作了一場招聘宣講。她們在接受記者採訪時還介紹，自去年開始到內地作招聘宣講後，在內地讀書和工作的港人報名踴躍，報名人數增長了一倍。今年還將繼續在北京和上海等地設立考場，方便內地港生報考，考試將於12月7日舉行。



華東75港青齊賀國慶



公務員事務局9月20日至24日開啟上海和北京的招聘講座，今年招聘的公務員學位職位包括政務主任（50名）、二級行政主任（200名），二級助理貿易主任和二級運輸主任若干個。今年將擴大宣講範圍，包括前往上海的華東政法大學、上海交通大學，北京的中國人民大學和中國政法大學進行宣講，讓更多香港學生認識各職系的工作，以及特區政府為青年提供的事業發展機會。



另外，在宣講會當晚，駐滬辦還特別舉辦華東地區香港學生青年慶祝中華人民共和國成立75周年聚會，75位在華東地區學習或工作的香港青年聚首一堂，共賀國慶。亦有香港學生青年代表分享他們在上海學習、生活和工作的經驗。駐滬辦主任蔡亮表示，作為香港特區政府在華東代表，駐滬辦將會繼續為華東港生青年舉辦不同類型的活動，如參觀考察，講座分享，與內地青年的聯誼活動等，以及在駐滬辦提供實習崗位，協助香港青年進一步融入國家發展。