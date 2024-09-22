“幸福公屋”攝影比賽　冠軍可獲5000元禮券

中評社北京9月22日電／據大公報消息，為與市民同慶中華人民共和國成立75周年，香港房屋委員會舉辦“賀國慶.築幸福”公屋攝影比賽，鼓勵市民透過相片記錄房委會轄下公共屋邨及其商業設施內國慶布置的歡樂氛圍，展現公屋居民的幸福生活，為國家成立75周年送上祝福，分享國慶的喜悅。冠軍可獲5000元超市購物現金券。



參加者必須是年滿18歲的香港永久性居民。比賽設冠、亞、季軍各一名，以及優異獎20名，分別可獲價值5000元、3000元、2000元及500元的超市購物現金券。所有得獎者均會獲贈房委會50周年紀念特刊《安居 攜手走過公營房屋50年》乙册。比賽已開始接受報名，10月7日截止。比賽結果將於11月底前在比賽網頁公布，得獎者將獲個別通知。



參賽作品的相片，必須包含房委會轄下公共租住屋邨或其屋邨商業設施的國慶75周年布置。房委會提醒，取材自租置屋邨、居屋屋苑、綠置居屋苑，以及房屋協會轄下屋邨或屋苑的作品，不符合參賽資格。照片須附上作品題目和作品拍攝地點，參賽作品亦不得含有任何AI生成的圖像成分；不得使用數位或AI輔助技術的修圖方式加插或删走相片中任何景物、人物或物件。詳細資料可以到“賀國慶.築幸福”公屋攝影比賽專頁查看。