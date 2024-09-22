人氣卡通飛天　市民叫好

中評社北京9月22日電／據大公報消息，為慶祝中華人民共和國成立75周年，昨日適逢周末假期，全港多區紛紛舉辦慶祝活動，包括在大埔林村舉行海陸空巡游匯演，從陸上巡游到水上匯演，再到晚間的無人機表演，以500架無人機拼凑出內地人氣卡通人物“奶龍”的多種3D圖案，例如踢毽子、與龍共舞及扒龍舟等，現身林村河的夜空，大批市民在現場欣賞，掌聲歡呼不斷，氣氛十分熱鬧。＼大公報記者 伍軒沛



飄色巡游喜見“江旻憓”



昨日天氣不穩，天文台於中午時分先後發出黃色、紅色暴雨警告，傍晚發出雷暴警告，但在大埔舉行海陸空巡游匯演，絲毫不減熱鬧氣氛。打頭陣的匯景巡游於下午在雨中舉行，由75隊學校、地區團體組成的1000人巡游隊，從大埔天後宮風水廣場出發，有舞獅、舞麒麟等傳統文化表演之餘，並有飄色表演，其中扮演劍擊女皇江旻憓的飄色尤為亮眼，吸引大批市民冒雨觀賞。



陸上巡游結束後，大埔林村河於傍晚緊接開始水上匯演、水上市場。一艘艘龍舟在河上劃過，水上又搭起浮台，讓匯演表演者大展身手。雖然昨日雨勢不小，但參加者個個表現雀躍，有參加者表示，風雨不改，要為觀眾提供最精彩的表演，認為這是中國人的精神。



晚上，活動迎來重頭戲，林村河旁的“國慶大埔×奶龍無人機表演”，由500架無人機組成的內地人氣卡通人物“奶龍”，在河畔的大廈之間躍現，吸引了大批市民站在路旁觀賞。無人機在天上化身超過10組圖案，包括奶龍舞龍、舞麒麟、扒龍舟等，又在回歸塔下騎單車，每組圖案均徐徐移動，動態十足，逗得地面的觀眾掌聲連連，掌聲陣陣。表演最終以無人機在上空組成代表國慶75周年的數字作結。