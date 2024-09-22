與會者：對港法律與投資環境有信心

中評社北京9月22日電／據大公報消息，本屆京港洽談會吸引了眾多企業家的參與，記者在會議期間採訪到多位內地企業家，他們普遍表示，香港作為連接國際市場的橋頭堡，為內地企業“出海”提供了寶貴的平台。依托香港匯聚的國際資源，能讓北京企業“出海”走得更穩，試錯的成本更低，失敗的可能性更小。



他山科技CEO馬揚表示，自2017年成立以來，公司一直專注於人工智能觸覺感知芯片研發及相關類腦芯片產業化，他山科技曾借香港這一國際化橋梁輻射到就近的東南亞海外市場以及歐美市場，並與香港生產力促進局多次合作，推動養老機器人的研製進程。



談及未來，馬揚希望他山科技以進駐港深創科園、成為港深創科園的生態圈合作夥伴的形式，積極參與國際創科中心的人才引進和科學技術發展。



百悟科技有限公司的大客戶經理楚昊介紹，他所在的企業專注於互聯網增值業務，正積極尋求海外拓展的機會，尤其是瞄准了潛力無限的東南亞市場。“香港的法律和投資環境都相對完善，這對我們企業而言十分具有吸引力。作為國際金融中心和商業樞紐中心，香港必定是我們‘出海’的首選。”



熟悉國際資源又瞭解內地需求



他山石智庫聯合創始人姚蘭告訴記者，當前東南亞及中東的出海市場正熱，而香港作為國家的一部分，既熟悉國際資源又瞭解內地優勢及需求，因此在互相助力和協同方面具備得天獨厚的條件。



德勤中國副主席施能自則從更宏觀的視角探討了京港合作的廣闊前景，他表示，“併船出海”理念是京港兩地企業優勢互補、共同開拓國際市場的生動實踐，京港兩地企業在生物科技、人工智能製造等前沿領域擁有巨大的合作潛力。