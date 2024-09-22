聚焦國際、消費、中心　實現京港互利共贏

中評社北京9月22日電／據大公報消息，第二十七屆京港洽談會京港共建國際消費中心城市新發展專題活動昨日上午在京舉行。活動現場，北京市商務局和香港貿易發展局簽署了2024京港商務領域合作備忘錄，雙方將進一步深化合作機制，拓寬合作領域，實現更高水平、更高質量的互利共贏。



北京市商務局局長朴學東會上指出，香港一直是北京最大的外商投資來源地，也是北京企業在境外投資最多的地區。今年上半年，香港對北京實際投資（30.3億美元）占全市總額80.8%，北京對香港直接投資額（22.7億美元）占全市總額55.4%。



鼓勵“老字號”與文化IP跨界聯動



談到未來兩地的合作，朴學東強調，兩地要聚焦“國際”，努力構建融合全球消費資源的集聚地，緊扣“消費”，全力打造消費升級的新高地，突出“中心”，不斷強化集聚輻射和引領帶動的影響力。



香港貿發局內地總代表鐘永喜表示，香港作為高端的國際消費中心城市，在建立消費品牌和新地標方面，擁有廣泛的海外商業網絡和豐富的海外運營經驗。北京市擁有著一批公認的高質量傳統“老字號”品牌，香港服務可推動“老字號”守正創新，鼓勵老字號企業建設品牌館，與文化IP、新消費品牌展開跨界聯動，開發爆款產品，打造地理標誌性產品，提升品牌影響力。



鐘永喜還談到，北京擁有豐富的文化內涵和眾多古建築，可以發展成結合文化創意和﻿休閑零售的空間，擴大文化消費的規模。香港在活化歷史建築方面具有一定的經驗。北京可以借鑒香港的營運模式。



本次活動由北京市商務局、香港貿發局聯合主辦，以“京彩四季 盛事來迎”為主題，來自兩地政府、企業的百餘位代表，圍繞京港兩地多元消費融合發展、優化提升服務消費、促進商圈品質發展、城市更新背景下促進商業變革等熱點議題進行了分享交流和對接洽談。