法律界：發揮香港優勢　為企業出海保駕護航

中評社北京9月22日電／據大公報消息，第二十七屆京港洽談會“專業服務”西城區專場活動21日在京舉行。香港立法會議員林新強、香港數碼港管理有限公司主席陳細明、香港律師會前會長陳澤銘等就專業服務相關內容展開深入交流。多位法律界人士表示，希望香港與內地加強法律方面的合作，深化合作體制機制，京港法律界聯手共同為中國企業出海“保駕護航”。



陳澤銘指出，至今有逾400名港澳律師通過該考試取得大灣區律師執照，若能將該律師職業考試機制推廣到北京、上海及其他城市，有益於擴大香港與內地交流，擴展法律業務範圍，對國家法律進步亦有幫助。



善用優惠政策 在港吸納人才



針對京港兩地法律人才合作，陳澤銘認為，香港是一個國際化的大都市，最大的資源就是人才，香港律師應繼續助力國家律所行業國際化，建立涉外法律服務人才雙向交流、培養、引進機制，並打造全國涉外法治人才培養高地，完善與境內外高等院校和知名培訓機構合作機制。



立法會議員林新強認為，京港法律界應攜手助力中國企業出海，為企業保駕護航，“希望香港律師在中國企業出海過程中發揮積極協助作用，當內地民眾遇到法律問題時，香港律師積極幫助他們爭取權益。”他表示，香港律所能夠與內地律所可以多些合作，還可以合併，提供“本地化”的服務，“更期待允許香港律所在內地全資建立律所。”



林新強表示，北京企業可以前往香港開公司，利用好國家和香港特區政府提供的人才優惠政策，在香港吸納國際人才，“無論是科研企業要聘用頂尖的科學人才，還是要建立全球的供應鏈，或者要把產品推廣至全世界，香港都可以作為北京企業走向國際化的跳板，為企業提供大量的國際人才，協助企業做大做強。”

