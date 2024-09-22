京港洽談會成兩大經濟圈合作交流平台

中評社北京9月22日電／據大公報消息，第二十七屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會21日在京閉幕，此次會議高效務實、成果豐碩，簽約金額高達609.8億（人民幣，下同），40個項目涵蓋科技服務、金融、生物科技等12個重點領域。此次洽談會還首次設立京津冀與粵港澳大灣區主題交流活動，把京港合作提升到兩大區域發展戰略的維度。



京津冀與粵港澳企業現場簽約10個項目，投資金額達23.6億，“京津冀與粵港澳企業合作會客廳”亦同日發布。如今的京港洽談會已不僅僅是北京和香港之間的經貿盛會，更成為京津冀和粵港澳兩大經濟圈攜手發展的重要平台，以城市互動促進區域聯動，打造帶動全國高質量發展新的動力源。＼大公報記者 郭瀚林、羅洪嘯、李暢、蘇雨潤、馬曉芳、陳迪文北京報導



二十屆三中全會明確提出“推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用”。第二十七屆京港洽談會京津冀與粵港澳大灣區產業鏈供應鏈對接專題活動21日舉行，這也是京港洽談會首次設立京津冀與粵港澳大灣區主題交流活動，為兩大區域合作交流、融合發展搭建了又一高端高效平台。



在活動上啟動的“京津冀與粵港澳企業合作會客廳”由京津冀企業家聯盟與粵港澳大灣區企業家聯盟共同設立，首批京津冀與粵港澳企業合作會客廳共11家，其中北京市兩家，天津市兩家，河北省兩家，香港特區一家，廣東省四家。



兩經濟圈設“企業合作會客廳”



“京津冀與粵港澳企業合作會客廳”將依托京津冀、粵港澳重點企業，搭建高效、便捷、務實的交流平台，促進兩地企業間的深度對話與緊密合作，挖掘新的合作機會，推動項目落地，同時促進兩地產業鏈、供應鏈、創新鏈的深度融合，形成優勢互補、互利共贏的開放型市場新生態。

