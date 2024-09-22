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斯里蘭卡宣布全國實施宵禁
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2024-09-22 11:25:24
中評社香港9月22日電／斯里蘭卡警方21日晚宣布，自當地時間21日22時至次日6時在全國實施宵禁。
斯警方在一份公告中說，目前全國局勢平靜，實施宵禁是為進一步確保民眾的安全。
新華社報導，斯里蘭卡21日舉行總統選舉投票，共有38名候選人參加競選。投票於當地時間7時開始、16時結束。斯警方在公告中說，參與選舉工作的人員可使用官方身份證件作為宵禁期間的通行證，前往機場或入境人員可使用機票作為通行證。
斯里蘭卡選舉委員會當天表示，此次選舉過程平穩，未收到暴力事件的報告。
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