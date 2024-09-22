媒體人批民眾黨“菡化”　三行為致民調崩跌

中評社台北9月22日電／民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押，黨公職全力護航，但據TVBS最新民調顯示，民眾黨的支持度暴跌到僅剩9%。媒體人羅友志指出，整個狂草集團“菡化”而不自知，包括長期以來不求證、不專業還賣弄、不用策略用暴力等行為，是民眾黨民調兵敗如山倒的原因；羅透露民眾黨戰狼系統對帳務、法條、輿論濫用、胡說的程度，讓自己很多具公務員、中小企業主等專業背景的小草朋友，如今都不願承認自己曾是小草。



陳智菡日前發文提及，從淡水要到“立法院”的路上都是紅通通的，還貼出Google Maps截圖，未料卻遭網友吐槽，指圖上紅通通的是紅線捷運的路線。



根據《中時新聞網》報導，羅友志昨在臉書發文直言，整個狂草集團“菡化”而不自知，才是民眾黨民調兵敗如山倒的原因。



羅友志說，“總統”大選前他幫柯文哲說了很多話，也提供廣播節目給予發揮空間，並因此交了很多小草朋友，但最近跟這些知識青年聚會，常常聽到他們避之唯恐不及、一臉尷尬地說，“太離譜了，不要提我是小草這一段啦！”



羅友志透露，這些小草朋友中，有人是中小企業主，對帳務熟的不得了；有些人是公務員，相當懂法律。因此，戰狼系統對帳務、法條、輿論濫用、胡說的程度，讓很多專業小草不得不搖頭嘆氣，因為對專業人士來說，利用專業來操弄，是一種諷刺 。



對於陳智菡貼出捷運紅線路線圖說是大塞車，羅友志吐槽，這已經是她第N次用公眾媒體宣傳錯誤訊息了；他批評，民眾黨“菡化”，不求證、不專業還賣弄、不用策略用暴力等行為，早就出現5年以上了，擴展到小草到處至公眾人物臉書留言，即使被群眾訕笑，還義正嚴辭。



羅友志也喊話，“停止愚化妳的群眾，公眾人物，尤其是政黨領袖，不提升群眾素質也就罷了，妳怎麼捨得做這種事？然後，自己不努力充實自己，半調子就敢出門，站在舞台上說著、做著最錯誤的示範？想支持的，恥之與其為伍。還不懂？”