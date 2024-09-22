以色列有示威要求盡快達成停火及交換人質協議

中評社香港9月22日電／以色列多地有抗議活動，呼籲盡快達成停火協議。



香港電台報導，以色列被扣押人員家屬及其他民眾，當地周末晚在特拉維夫舉行示威，呼籲盡快停火並達成交換被扣押人員協議，令到自去年10月被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯扣押在加沙地帶的人，可獲釋放。



除了特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡位於凱撒利亞的住所外及耶路撒冷等地，都有大規模抗議活動。