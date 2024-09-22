疫後廈門首發旅遊團今天上午抵金門

中評社台北9月22日電／睽違5年！疫後廈門首發旅遊團22人今（22）日上午搭程9時30分“新五緣輪”經小三通順利抵達金門，展開為期2天1夜的觀光旅程，為兩岸旅遊良性發展再添新頁，業者都表示期待及樂見市場能進一步擴大。



根據《中時新聞網》報導，金門縣政府指出，在府、會、“立法委員”等多方努力下，廈門旅遊協會踩線團順利於18日抵達金門展開踩線，縣府與業者立即討論，在兩岸政策趨於良性發展之際，應進一步促成旅遊團隊來金旅遊；22日一早金門立刻迎來陸客廈門首發團蒞臨金門，為表示熱烈歡迎之意，金門縣政府特別安排舞獅表演，歡迎陸客首發團一行22名，前來金門。另首發申請自由行的27名旅客也已核准於25日入境金門進行2天1夜的觀光，期待陸方逐步開放其他省份民眾到金門旅行，恢復地區疫前觀光榮景。



金門縣觀光處表示，基礎於縣長陳福海對兩岸事務超前布署的積極態度，在踩線團成行前諸多作為及準備工作繁瑣且密集，成行後亦有許多規範及秩序要維持，亦責成縣府參議陳祥麟偕觀光處長許績鑫，同時邀請金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信再赴移民署金門服務站，針對金門縣旅行業接待大陸地區人民進入金門旅行管理辦法相關事宜拜會及研商，亦赴金門縣警察局拜會局長陳錦文，研商後續可能發生的情況，呈現縣府實事求是的態度及維護旅遊品質及旅客安全，保障合法取締非法的決心。