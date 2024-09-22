商用車電動化成為漢諾威交博會熱議話題

中評社北京9月22日電／據新華社報導，作為全球商用車領域重要展會之一，正在德國漢諾威舉行的2024年漢諾威國際交通運輸博覽會（交博會）吸引了全球40多個國家和地區約1700家企業參展，集中展示了商用車及零配件領域的最新研發成果、前沿技術和解決方案等。今年的展會上，歐洲市場的商用車電動化轉型發展成為熱議話題之一。



多家參展歐洲企業展示了新型電動卡車，反映出歐洲市場對卡車電動化轉型日益增長的需求。戴姆勒卡車股份公司展示了單次充電續航里程可達500公里的電動卡車“eActros 600”，曼恩卡車與客車公司（MAN Truck ＆ Bus）推出可在30分鐘內快速充電、續航里程超過230公里的輕型電動卡車。



根據歐洲汽車製造商協會公布的數據，2023年歐洲卡車市場中，柴油車仍占據主導地位，占新註冊卡車的95.7%。電動卡車僅占市場份額的1.5%，但相比上一年的0.8%有了明顯提高。儘管電動卡車在歐洲市場的滲透率仍較低，但業內人士普遍認為，通過降低新能源車輛通行費用、使用低成本電力和減少維護開支等，電動卡車在總體持有成本上已展現出優勢，在部分場景下加速電動化轉型將成為未來趨勢。



博世集團董事會成員、博世智能出行集團主席馬庫斯·海恩表示，博世希望把握全球貨運增長和向替代動力總成系統轉型帶來的巨大機遇，將在博世智能出行集團內對商用車業務進行重組。



另一方面，面對日益嚴峻的氣候變化挑戰，商用車電動化是減少排放、實現氣候目標的重要途徑。歐洲議會今年4月通過卡車和公共汽車的減排新規，要求在2030至2034年期間，歐盟新的大型卡車和公共汽車二氧化碳排放量應相比2019年排放水平減少45%。與會者認為，交通運輸領域必須加速實現碳中和，同時也要兼顧實現氣候目標和促進行業創新發展之間的平衡。



目前，商用車電動化發展的一項關鍵障礙是充電基礎設施不足。業內人士呼籲加快建設必要基礎設施，以支持電動商用車的廣泛應用。大眾汽車集團子公司傳拓集團首席執行官克里斯蒂安·萊文說，必須整體考量充電基礎設施、電力供應等產業相關因素，才能實現商用車電動化的可持續發展。



在17日舉行的展會開幕式上，德國聯邦數字化和交通部長福爾克·維辛表示，預計到2030年，德國約三分之一的公路重型貨運里程將實現電動化。為此，德國聯邦政府已啟動全國性卡車快速充電網絡建設，計劃在未來幾年內建設350個充電園區和4200個快速充電點。“快速充電網絡對未來整個歐洲的貨物流通至關重要。”維辛說。



戴姆勒卡車、傳拓和沃爾沃等公司聯合成立的合資企業Milence公司在展會期間公布了其覆蓋10個歐洲國家的充電網絡建設計劃。該網絡包含70個處於重要位置的充電樞紐和570多個高功率充電點，重點部署兆瓦級充電器，2025年投入運營後將大幅提升電動卡車充電效率。



德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒指出，商用車充電站點建設往往受限於當地電網容量。“運輸商渴望轉型，但他們不得不面對當地電網運營商需要等待數年才能提供必要電網容量的現實。很明顯這裡出了問題，迫切需要採取果斷行動。”她說。