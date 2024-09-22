連勝文率隊力挺謝國樑

中評社台北9月22日電／國民黨副主席連勝文22日上午帶領“立法委員”黃建賓、高雄市議員黃香菽、李眉蓁、許采蓁到基隆正濱漁港力挺基隆市長謝國樑。黃香菽等議員表示，高雄市曾經歷過罷免，造成市政空轉，希望基隆不要面臨同樣的狀況。



根據《中時新聞網》報導，黃香菽表示，高雄其實跟基隆很相像，都是有海港的城市。高雄對於罷免也不陌生。她說，正因為高雄曾經因為罷免，讓市政空轉，也因為罷免，讓藍綠對立，她不希望基隆重蹈覆轍。



黃香菽指出，高雄曾經有個叫做“WeCare”的公民團體，實質上就是民進黨所操控的一個團體而已。她質疑基隆推動罷免的公民團體，似乎跟民進黨關係也非常深。她認為，這正是民進黨“選輸不認輸”，因此希望基隆市民能夠在10月13日罷免投票當天，投下不同意罷免票，讓謝國樑能夠繼續為基隆來打拚。



許采蓁認為，高雄因為經歷過罷免，市政就因此延宕、民脂民膏也因此耗費在罷免活動上。她為民眾感到不服氣，也呼籲民眾應該在罷免投票投下不同意票，用民主的制度來去回應罷團所謂的不公平民主。



李眉蓁表示，其實大家看到了高雄市罷免的結果，就是先罷免成功了，再透過補選，這段期間市政就因此延宕，因此，她不希望基隆已經選出了謝國樑這麼優秀的市長，再來說要罷免他。她強調，不希望基隆重蹈高雄的覆轍，所以才會與議會同仁一起來到基隆力挺謝國樑。



國民黨副主席連勝文則是認為，民進黨針對各縣市政府財政的論述早已相互矛盾，林右昌減輕財政叫還債，滿意度超過五成五的謝國樑卻被認為“不知如何花錢”，雙標行徑十分可笑。他強調，謝國樑市府透過合法管道與民間合作，並致力社會公益、騎樓整平等讓基隆更有愛。