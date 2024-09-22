九部門聯合發文推進智慧口岸建設

中評社北京9月22日電／據新華社報導，口岸是對外開放的門戶。海關總署、國家發展改革委、工信部等九部門日前聯合公布《關於智慧口岸建設的指導意見》，明確要加快口岸數字化轉型和智能化升級，推進智慧口岸建設，服務高水平對外開放和高質量發展。



意見指出，智慧口岸要依托國際貿易“單一窗口”一體化數字底座，運用先進設施設備和新一代數字技術，建設以口岸設施設備智能化、運行管理數字化、協同監管精準化、綜合服務泛在化、區域合作機制化為主要特徵的國際一流現代化口岸。



根據意見，智慧口岸建設有三個“時間段”：



——到2025年，普通口岸設施設備和信息化短板基本補齊，口岸通行狀況明顯改善；重要口岸設施設備和監管運營智能化水平顯著提升；樞紐口岸基本建成智慧口岸並發揮引領示範作用。



——到2030年，初步建立口岸各參與主體智慧互聯、協同聯動、高效運行的良好生態，部分口岸智慧化程度達到國際先進水平。



——到2035年，基本建成現代化口岸，引領全球智慧口岸發展。



圍繞口岸設施設備智能化建設、口岸運行管理數字化建設以及智慧口岸數字底座建設等六個方面，意見分別從口岸生產運營和查驗設施設備智能化、口岸績效評估數智化、提升企業辦事便利度、構建多元化物流服務網絡、促進國際互聯互通合作、升級改造“單一窗口”平台等多個環節對智慧口岸建設作出部署。



具體內容包括：鼓勵口岸經營主體開展老舊設施設備升級改造；鼓勵有條件的港口建設自動化無人碼頭；加強港航、場所、查驗單位等相互間信息聯通；強化“單一窗口”標準版與地方特色應用集成；深化“通關＋物流”“貿易＋金融”建設；推進“智慧口岸＋”特色加工、專業市場、商貿物流、邊民互市、邊境旅遊等。