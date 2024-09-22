網上網下大思政課激勵青年書寫青春華章

這是9月21日拍攝的活動現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月22日電／據新華社報導，為落實立德樹人根本任務，不斷拓展實踐育人和網絡育人的空間和陣地，由中央網信辦、教育部、人民日報社、共青團中央、國家體育總局、天津市委網信委聯合主辦的2024“把青春華章寫在祖國大地上”大思政課網絡主題宣傳和互動引導活動，9月21日晚在南開大學舉行。



本次活動緊扣青春和愛國主題，邀請青年榜樣、名師大家與廣大青少年網民同上一堂別開生面的網上網下大思政課。活動開篇，南開大學校長陳雨露和老校長張伯苓的數字形象開展跨時空對話，帶領全場重問重答“愛國三問”，張伯苓嫡孫張元龍動情講述張伯苓一家的愛國故事，生動詮釋以愛國為魂的南開精神。



活動中，“兩彈一星”元勛郭永懷以身報國的故事，激勵當代青年傳承紅色基因，汲取奮進力量。全國教書育人楷模、南開大學教授逄錦聚結合自己的從教經歷，為廣大學生現場講授思政課。



此外，巴黎奧運會冠軍潘展樂、陳夢、劉煥華、李雯雯、丁欣怡、吳愉和巴黎殘奧會冠軍譚玉嬌、蔣裕燕現場講述比賽和成長經歷，生動詮釋頑強拼搏、自強不息、超越自我的精神。



活動現場氣氛熱烈、掌聲如潮，全場師生和嘉賓與南開大學合唱團一道唱響《歌唱祖國》，廣大師生表示，要把小我融入大我，在廣袤大地上書寫新時代的精彩華章。



活動現場啟動了2024“把青春華章寫在祖國大地上”大思政課網絡主題宣傳和互動引導活動。



南開大學黨委書記楊慶山表示，南開大學歷來重視學生全面發展，近年來持續推進思政課改革創新。新時代新征程，南開大學將積極探索網絡思政育人新模式，引導青年學生將小我融入大我，立志為中華之崛起而讀書，在祖國大地上奮力書寫絢爛無悔的青春華章。



