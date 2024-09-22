習近平總書記關切事丨情系“三農”滿目新

9月11日，河南省寶豐縣鬧店鎮司莊村農民駕駛農機收穫玉米。（圖源：新華社） 中評社北京9月22日電／據新華社報導，“我國是農業大國，重農固本是安民之基、治國之要”“營造全社會關注農業、關心農村、關愛農民的濃厚氛圍”……習近平總書記對“三農”工作高度重視，對農民有著深厚感情。



時值金秋，中國大地稻菽金黃，碩果飄香。在第七個“中國農民豐收節”到來之際，記者採訪瞭解到，各地各部門落實總書記重要指示要求，抓好糧食等重要農產品供給，豐富壯大鄉村產業，不斷提升鄉村治理效能，繪就了一幅幅宜居宜業和美鄉村新畫卷。



築牢根基好“豐”景



【總書記說】“農業根基穩，發展底氣足”



——2019年9月，在第二個“中國農民豐收節”到來之際



【實踐故事】河南省開封市蘭考縣儀封鎮，秋風陣陣，田疇織成各色錦綉：金黃的玉米棒像竪起的大拇指，綠色的紅薯葉迎風擺動……



這裡是今年“中國農民豐收節”的主場，也是看今年豐收的一個生動窗口。



“每畝能收6000多斤紅薯。”種糧大戶張聚群指著一眼望不到頭的紅薯地說，今年他種了1500畝紅薯，種植面積擴大了，產量也大幅提升。



“好收成的秘訣來自我們的‘地力加油站’。”張聚群將記者引到地裡的一圈栅欄旁，翻開厚厚的紅薯秧，一個嵌在田地裡的池子映入眼簾。張聚群說，村裡的糞污會被抽運到這裡發酵，需要施肥時再按照一定比例注入清水，由旁邊的水肥一體機將這些“營養液”噴灑到田地裡。

