全生命周期保障　婦幼健康服務“提質增效”

中評社北京9月22日電／據新華社報導，風雨中苦守，最欣慰的是聽到嬰兒降生時的啼哭。在第三屆中國婦幼健康學術大會主會場，視頻短片滾動播放著台風“摩羯”侵襲海南期間，全體婦幼健康工作者奮力保障母嬰安全，守護暴風驟雨中暖心產房的感人事跡，讓參會者不禁報以熱烈的掌聲。



9月20日至21日，第三屆中國婦幼健康學術大會在不久前經歷過超強台風的海口市舉行。此次大會以“關注全生命周期，推動婦幼健康事業高質量發展”為主題，旨在匯集學術精英，聚焦婦女兒童健康主要問題交流科研成果，分享實踐經驗，探討優化策略，共謀婦幼事業未來發展。



在與會人士看來，婦幼健康是全民健康的基石。經過數十年的努力，我國婦幼健康水平得到了顯著的提升，孕產保健水平持續提高。



據中華預防醫學會副會長梁曉峰介紹，近年來我國婦幼健康核心指標持續向好。全國孕產婦死亡率、嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率三項指標均創歷史新低。尤其是2023年，嬰兒死亡率首次降至4.5‰以下，達到國際中高收入國家的先進水平。



婦幼健康水平的提高，離不開婦幼健康服務的持續改善。



國家衛生健康委婦幼健康司二級巡視員王克讓表示，我國婦幼健康服務網絡不斷健全，已持續推進建立了省、市、縣三級危重孕產婦救治中心、危重新生兒救治中心，覆蓋廣泛、分級負責、上下聯動、應對有序的危重孕產婦和新生兒救治體系基本建立。通過健全法律法規體系，加強投入保障，我國還形成了保基本、抓重點、廣覆蓋、兜底線的婦幼健康保障制度。



在提高婦幼健康服務質量方面，我國強化危重孕產婦和新生兒轉診救治，落實婚前檢查、產前篩查、新生兒疾病篩查等出生缺陷三級防控等措施。目前，我國住院分娩率已達到99.9%，宮頸癌、乳腺癌檢查項目全國覆蓋率達到90%以上。此外，孕前優生健康檢查、增補葉酸預防神經管缺陷已納入國家基本公共服務標準，先天性心臟病篩查項目實施區域進一步擴大，許多重點疾病防治得到加強。

