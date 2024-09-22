南方5省部分中小河流可能發生超警洪水

中評社香港9月22日電／水利部22日發佈汛情通報，22日至25日，江南東部和南部、華南東部和南部預計將有大到暴雨。受其影響，浙江、福建、廣東、海南、江西等地部分中小河流可能發生超警洪水。



新華社報導，汛情通報顯示，受冷空氣和季風槽共同影響，22日至25日，預計江南東部和南部、華南東部和南部等地將有大到暴雨，其中福建東南部沿海、廣東中部和東部沿海、海南南部等地部分地區將有大暴雨。



受其影響，浙江椒江、甌江，福建閩江、九龍江，廣東韓江、東江，海南南渡江、昌化江、萬泉河，江西贛江上游等將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。



水利部當日召開防汛會商會議，滾動分析研判江南、華南等地雨情、汛情形勢，有針對性地部署強降雨洪水防禦工作。浙江、福建、江西、廣東、廣西、海南等地水利部門及相關流域管理機構需強化監測預報預警，科學調度水利工程，強化中小河流洪水防禦和山洪災害防禦，確保水庫安全度汛和在建工程度汛安全，做好城市內澇防禦。



中小河流洪水防禦方面，重點關注影響縣城、鄉鎮（街道）、人口聚集社區的中小河流，加強堤防巡查防守，針對險工險段、穿堤建築物、交叉河段、未達標堤防等薄弱環節加密巡查，做到險情早發現、早處置。



山洪災害防禦方面，重點關注野外施工工區（工棚）、旅遊景區、農家樂、民宿等山洪風險點位及區域，充分發揮山洪災害監測預警系統作用，預警信息第一時間直達一線責任人和群眾，確保群眾生命安全。



在建工程安全度汛方面，全面摸排深基坑、高邊坡、新建堤防、穿堤建築物等關鍵點位，逐一落實安全度汛措施，確保施工人員和在建工程安全。



城市內澇防禦方面，科學調度城市閘壩，保障城市骨幹排水通道暢通，在城市易澇點、下沉式立交等低窪處預置排澇設施，及時抽排澇水，提醒地方政府及時撤離低窪地區、地下空間人員，防止受淹致災。