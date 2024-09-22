廣西北海追贓挽損　退款退費護民利

中評社北京9月22日電／據中國紀檢監察報報導，9月13日，廣西壯族自治區北海市紀委監委組織相關單位在鐵山港區興港鎮石頭埠社區開展集中退款活動，將被侵占的集體土地徵收補償款退還給群眾。



此前，北海市紀委監委在起底案件線索中發現，石頭埠社區群眾對集體蝦塘徵收補償問題反映強烈。市紀委監委立即成立調查組，查清社區居委會主任李某某、承包者林某等人合謀侵占徵收補償款問題。在相關責任人被留置後，為落實追贓挽損機制，北海市紀委監委推動區鎮兩級成立專班，“一戶一策”摸排情況，組織召開集中清退違紀款活動，將被侵占的716萬餘元錢款全額退還給4000餘名群眾。



今年以來，北海市紀委監委堅持把維護群眾利益作為工作的出發點和落腳點，緊盯住房、醫療等民生領域積極開展退款退費工作。



前不久，合浦縣紀委監委根據群眾反映，發現縣衛健局幹部傅某“吃拿卡要”相關問題線索，立即組織專班下沉診所一線摸排。最終查明傅某在轄區診所辦證、年審過程中，以各種理由故意設置關卡障礙，先後向60多家診所索要錢財的違紀違法事實。



在嚴肅處理傅某的基礎上，該縣紀委監委將挽損退款作為該案工作重點，切實維護群眾利益，全額追繳違紀款，並召開現場會將40多萬元錢款悉數退還群眾。



此外，北海市紀委監委還積極推動解決發現的退費難、退費慢問題。駐市中級人民法院紀檢監察組針對走訪發現市、縣（區）兩級法院存在訴訟費應退未退問題，及時向監督單位反饋，督促立行立改。在監督推動下，市中級人民法院摸清訴訟費應退未退案件底數，落實落細全市訴訟費清退專項工作。截至8月底，北海市、縣（區）兩級法院共清退訴訟費1900多萬元，惠及群眾3100多人。