紀檢監察機關腐敗治理，保障國企高質量發展

中評社北京9月22日電／據中國紀檢監察報報導，夜幕降臨，湖北宜昌華燈閃耀，長江水自西向東緩緩穿過城市。一棟雙子座大樓屹立江邊，樓間“湖北宜化”四個大字熠熠生輝。宜化集團是全國知名的化肥製造商、亞洲最大的多元醇生產基地，被稱為“宜昌工業企業長子”。



然而，這樣一家響當當的老牌國企，卻一度因腐敗問題深陷困境。在湖北省紀委監委和宜昌市委領導與支持下，宜昌市紀委監委堅持從查清事實、追贓挽損、防控風險、彌補漏洞、重塑生態等方面同步發力，先後查處宜化集團原黨委書記、董事長蔣遠華等27名高管和骨幹，督促宜化健全制度機制，並以此為契機，推動加強對市屬國有企業監管，為企業高質量發展清障護航。



直面問題：



一家老牌國企，為何發生高管靠企吃企塌方式腐敗



走進宜昌市廉政教育館，現場擺放的關於宜化集團的警示教育片，已經拍到了第三部。最新製作的片子，在片尾以黑場加字幕形式，列出了2018年以來被查處的宜化集團高管和骨幹。這串長達20餘人的貪腐幹部名單，令人陷入思考：一家頗具底蘊和實力的老牌國企，為何會發生如此大面積的塌方式腐敗？



宜化集團始建於1977年，20世紀90年代末，因化肥價格下滑，企業管理不善，大舉擠占流動資金上馬改擴建工程，瀕臨破產。2000年，其銀行賬面資金僅有1萬元，虧損額高達3800萬元。蔣遠華接任“一把手”後，在國家產業政策扶持下，該集團盈利能力大幅攀升，一度成長為行業龍頭。面對成績，蔣遠華內心開始膨脹。



2002年，是蔣遠華人生的分水嶺。當年6月，湖北棗陽化肥廠因經營不善進入破產清算程序。考察該廠後，蔣遠華認為有利可圖，遂聯合宜化部分高管和一些個體老板共同籌資收購棗化。同年10月，蔣遠華利用職務便利，從宜化抽調19人組成管理團隊對棗化進行管理，並借機讓棗化在原材料採購、技術生產、產品銷售等事項上，利用宜化的人力、技術、市場等資源，生產與宜化同類的產品，謀取巨額利益。

