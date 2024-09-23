中評關注：兩岸專家論鄉村振興融合

陽光學院兩岸融合發展研究院院長、台籍教師馬彥彬（中評社 李子寧攝） 中評社福州9月23日電（記者 李子寧）由閩江學院主辦的“第三屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇”22日在福州舉行。論壇主題發言環節，兩岸專家學者就兩岸鄉村融合發展、鄉村人才等議題展開深入研討。



陽光學院兩岸融合發展研究院院長、台籍教師馬彥彬表示，根據估算，中國即使基本實現城鎮化，仍將有4億左右的人口生活在農村；因此，大陸的政策未來勢必繼續向鄉村地區傾斜，資金、人才、技術等將進一步加速向鄉村地區流動；尤其，在民族偉大復興的征程上，農業農村現代化是實現現代化強國的必然構成部分，更是面對生態危機、疫情衝擊與國際風險中的重要安全支柱，因此，鄉村振興必將是中國發展的長期戰略，也是中國在國際進行“體制競爭”的主賽道之一，鄉村振興勢必成為證明體制優越性的主要指標之一。大陸以“新基建”鋪墊的產業與就業新革命，隨著在線經濟、AI智造、彈性生產、無人駕駛的蓬勃發展，即將大幅降低鄉村偏遠不便的先天劣勢。而且，在經濟的“新發展格局”中，鄉村必然也必須成為“國內大循環”的消費力泉源之一，才能實現“高質量發展”與“共同富裕”。隨著人民收入水平提高，具有分散、安靜、安全、安適優勢的鄉居，勢必越來越成為人們對於美好生活的要求，成為一 種更可欲的生活方式，催生新的“未來鄉村”。展望未來，鄉村振興將迎來新的機遇期，這也為兩岸合作進行鄉村建設提供了長期 的機會與舞台。



馬彥彬表示，2023年9月中共中央和國務院發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，條文包括“支持台胞參與福建生態環保、鄉村振興、社會公益等各項事業發展”，以及“促進台灣農漁業和中小企業在閩發展。鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展，參與鄉村振興”，並且要“深化閩台旅遊資源合作開發，支持台灣業者參與福建鄉村旅遊提質升級”。這些新政策還將得到大陸中央提供組織、機制、法治、財力的支持，勢必促使閩台合作鄉村振興得到更大的進展。未來已來。在未來的世界、未來的中國，農業將不再只是工業的補充，鄉村將不再只是城市的附庸或追隨者，“未來鄉村”將迎來巨大的發展機遇，可望成為一種新的現代文明與生活形式，成為人類文明進步的新里程碑。這是大陸的機遇，當然也成為兩岸的合作機遇，值得兩岸同胞攜手探索、積極創新，共同為全世界提供“未來鄉村的中國方案”，共建人類的“未來鄉村”。

