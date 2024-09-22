基因分析反駁了復活節島“生態自殺”假說

中評社北京9月22日電／據新華社報導，智利復活節島是南太平洋上一個衹有100多平方公里的小島，以巨石像聞名於世。此前一些學者認為，幾百年前該島原住民過度開發曾導致森林消失、物種滅絕、人口劇減。一個國際科研團隊通過詳細分析當地居民遺骸的DNA發現，在西方殖民者到來之前，復活節島並沒有出現過“生態自殺”，該島原住民人口減少的主要原因是西方殖民者。



復活節島是西方殖民者的命名，原住民仍稱此島為“拉帕努伊島”，它是全世界最偏僻的人類定居點之一。考古和基因證據顯示，一些波利尼西亞人約在公元1250年來到該島定居，逐漸發展了以巨石像為標誌的拉帕努伊文化。歐洲人於1722年首次接觸該島，當時島上原住民約有1500至3000人。此後殖民者擄掠和殺戮原住民並帶來了引發致命傳染病的病原體，導致島上人口大幅減少，最低時只剩約110人。



此前學術界根據一些考古證據推測，該島人口巔峰時期曾達到約1.5萬人，原住民為開辟種植區、建造船只和巨石像而砍伐森林，過度捕撈貝類、捕殺鳥類和其他動物，導致資源枯竭。島上原住民在17世紀發生內戰，社會崩潰，人口銳減。這一“生態自殺”假說被認為是對全人類的警示。



由瑞士洛桑大學等多家機構人員參與的團隊最近在英國《自然》雜誌上發表論文說，他們對法國巴黎人類博物館收藏的復活節島原住民遺骸進行全基因組測序，通過基因多樣性推算島上人口變化以及他們與外界的基因交流歷史。



結果發現，原住民在復活節島定居後人口一直緩慢而平穩地增長，中值約為2100人，從來沒有達到過萬人以上規模，在西方殖民者到來之前也沒有發生過人口崩潰。



基因分析還顯示，復活節島的波利尼西亞原住民和太平洋沿岸的中南美洲原住民有少量基因摻混，發生在公元1250年至1430年之間。這揭示波利尼西亞人可能早在歐洲人抵達拉帕努伊島之前以及哥倫布抵達美洲之前就橫跨了太平洋。