“未來能源”主題活動在紐約舉行

中評社北京9月22日電／據新華社報導，在聯合國未來峰會召開前夕，“未來能源”主題活動21日在美國紐約舉行並發布《未來能源宣言》，旨在增進全球能源領域交流合作、推動各方共促世界能源變革轉型與可持續發展。



此次活動由中國發起成立的全球能源互聯網發展合作組織同聯合國可持續發展解決方案網絡共同舉辦。來自30多個國家和國際組織的200多位嘉賓出席活動。



中國常駐聯合國代表傅聰在致辭中說，如何建設清潔美麗的世界、打造更加美好的未來，是需要國際社會共同思考的重大課題。國際社會應加強團結合作，妥善應對氣候變化加劇、自然災害頻發等挑戰，推動公正有序的能源轉型，加快落實可持續發展目標。傅聰介紹了中國近年來綠色發展的成就，指出中國是綠色低碳轉型的領軍者、能源轉型國際合作的促進者、全球能源和氣候治理的貢獻者，綠色是中國式現代化的亮麗底色。



全球能源互聯網發展合作組織主席、中國電力企業聯合會理事長辛保安在視頻致辭中表示，應對氣候變化嚴峻挑戰的當務之急是加快能源轉型，重構綠色低碳能源體系。全球能源互聯網是全球清潔能源大規模開發、輸送和使用的重要平台，具有清潔主導、電為中心、互聯互通、智慧高效等突出特徵，是未來能源體系的核心。



聯合國秘書長氣候行動特使塞爾溫·哈特在致辭中稱讚中國為助力全球綠色發展做出了突出貢獻。他同時強調要關注全球清潔能源轉型的公平性問題，目前大多數清潔能源投資集中在發達國家和先進經濟體，而眾多發展中國家卻未能獲得足夠投資。



聯合國可持續發展解決方案網絡負責人、美國知名經濟學家傑弗裡·薩克斯指出，中國在清潔發展和能源互聯方面的經驗十分豐富，通過遠距離高壓輸電技術，中國已經實現了大規模的清潔能源輸送，這一做法可以在全球範圍內推廣，為全球能源互聯提供可行的解決方案。