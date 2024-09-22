法國公布新一屆政府成員名單

中評社北京9月22日電／據新華社報導，法國總統府21日晚公布新一屆政府成員名單。新政府包括19名部長、15名部長級代表和5名國務秘書共39名成員。



根據名單，新政府成員主要是總統馬克龍所屬的中間派人士，以及總理巴尼耶所屬的右翼人士。其中，參議院共和黨黨團負責人布魯諾·勒塔約任內政部長、國民議會復興黨議員安托萬·阿爾芒任經濟部長、上屆政府負責歐洲事務的部長級代表讓－諾埃爾·巴羅任外交部長，上屆政府國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼留任。



本月5日，馬克龍任命巴尼耶為總理，並責成他組建新政府。巴尼耶與各政黨連日磋商後，於19日晚向馬克龍遞交了首份建議任命的內閣成員名單，後又經磋商及調整後，馬克龍作出最終任命。



法國總統府宣布，新內閣首次會議定於本月23日舉行。



新政府人員構成招致左翼、極右翼政黨不滿。左翼聯盟“新人民陣線”提名總理人選露西·卡斯泰在社交媒體上發文，批評新政府右翼色彩濃厚，議會選舉結果沒有得到尊重。極右翼政黨國民聯盟領導人勒龐在社交媒體上發文說，新政府代表著既往政策的延續，沒有響應選民要求改變的呼聲。



馬克龍6月宣布解散國民議會、提前舉行新一屆國民議會選舉。7月上旬，法國國民議會選舉第二輪投票結束，左翼聯盟“新人民陣線”所獲議席數最多，執政黨聯盟“在一起”排名第二，國民聯盟及與之結盟的部分右翼共和黨人士排名第三，但上述3個陣營所獲議席均遠未達到國民議會過半數席位。7月16日，馬克龍批準時任總理阿塔爾的辭職請求。9月5日，馬克龍任命右翼的共和黨人巴尼耶為總理，但共和黨在新一屆國民議會中衹有47席。



