【
大
中
小
】 【
打 印
】
緬甸嚴重洪災已致384人死亡89人失蹤
http://www.CRNTT.com
2024-09-22 16:50:49
中評社北京9月22日電／據新華社報導，緬甸國家管理委員會新聞信息小組21日晚發布消息說，截至當天上午，嚴重洪災已造成緬甸全國384人死亡、89人失蹤。
消息說，近日受季風及台風“摩羯”餘波影響，緬甸多地出現連續強降雨並引發嚴重洪澇災害。洪水波及9個省邦的數十個鎮，受災面積占全國總面積的約六分之一。全國超過14萬人受災，5604棟建築、546所學校及大量道路、橋梁和通信基站等遭損毀。
消息還說，地方政府、救援組織等在災區繼續進行救援和清理工作，並向災民提供醫療服務、食物和其他必需品。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
緬甸洪災已致226人死亡77人失蹤
(2024-09-17 16:41:07)
駐緬使館：反對任何企圖離間中緬關係的言行
(2024-09-15 16:45:05)
緬甸洪災已致74人死亡89人失蹤
(2024-09-15 16:43:20)
後疫情文產地可持續發展研討會在緬甸舉辦
(2024-08-24 17:21:54)
中緬邊境移交307名跨境電詐嫌疑人
(2024-08-22 15:38:12)
中老緬泰：加大力度打擊網賭電詐等跨境犯罪
(2024-08-17 10:50:44)
王毅同緬甸副總理兼外長丹穗舉行會談
(2024-08-15 11:57:51)
緬甸領導人敏昂萊會見王毅
(2024-08-15 10:49:34)
1988年以來緬甸外交政策：調整與本質
(2024-08-01 13:51:37)