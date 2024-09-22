緬甸嚴重洪災已致384人死亡89人失蹤

中評社北京9月22日電／據新華社報導，緬甸國家管理委員會新聞信息小組21日晚發布消息說，截至當天上午，嚴重洪災已造成緬甸全國384人死亡、89人失蹤。



消息說，近日受季風及台風“摩羯”餘波影響，緬甸多地出現連續強降雨並引發嚴重洪澇災害。洪水波及9個省邦的數十個鎮，受災面積占全國總面積的約六分之一。全國超過14萬人受災，5604棟建築、546所學校及大量道路、橋梁和通信基站等遭損毀。



消息還說，地方政府、救援組織等在災區繼續進行救援和清理工作，並向災民提供醫療服務、食物和其他必需品。