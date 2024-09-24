中評觀察：京台科技論壇是兩岸交流良好典範

第27屆京台科技論壇9月19日上午在北京經濟技術開發區開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京9月24日電（記者 海涵）第27屆京台科技論壇9月19日至21日在北京舉行，論壇主題為“科技創新 融合發展”，兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人參加，並圍繞深化京台經貿科技交流與產業合作、支持台商台企融入首都高質量發展、深化兩岸融合發展的新路徑共同探討。據筆者觀察，本屆京台科技論壇聚焦科技主軸、推進多領域交流對話、達成多項切實合作，品牌特色鮮明，彰顯了作為兩岸重要交流平台的引領作用和示範效應。



第一，主題突出，聚焦科技主軸。



本屆京台科技論壇依舊以“科技”為關鍵詞，處處凸顯“科技”元素，不僅有科技觀點交流，更有科技成果展示——來自兩岸的專家學者通過主題演講、圓桌討論等方式，就人工智能、數字創新、智慧醫療、新能源汽車等科技議題分享交流，促進共識；論壇舉辦兩岸科技產品發布匯，圍繞新一代信息技術、生命健康、新能源、新材料等未來產業，展示兩岸科技企業創新技術成果、產品和應用場景等；論壇還舉辦“科技生活＋”創意集市活動，通過“科技＋文化”、“科技＋生活”等方式，展示兩岸科技企業創新產品，體現科技改變生活的新趨勢、新成果。與會嘉賓普遍認為，兩岸在科技領域優勢互補，合作空間大，完全可以互利共贏，攜手走向世界前列。



在筆者看來，科技興則民族興，科技強則國家強。兩岸科技界應當緊跟時代潮流，共同提高產業科技的創新能力，發展新質生產力。京台科技論壇則為兩岸科技界交流互動提供了一個很好的平台，有助於兩岸在科技領域交流看法、加強互動、形成共識。

