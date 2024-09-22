韓國實習醫生列“未罷工黑名單”被捕

中評社北京9月22日電／據大公報報導，綜合法新社、韓聯社報導：韓國一名實習醫生因涉嫌製作並傳播一份“未罷工醫生黑名單”於20日被逮捕，該案是韓國醫療罷工多月以來，首次有實習醫生被逮捕。



據韓聯社報導，該名實習醫生被指控創建一個黑名單，列出未參與此次罷工的醫生名單，並在Telegram等社交軟件上惡意傳播。該名單於7月創建，包含了未罷工醫生的姓名、電話號碼和其他個人資訊。這些醫生中有的已返回工作崗位，有些則以其他方式放棄罷工。



當局認為，該名實習醫生在未經受害者同意的情況下傳播他們的個人資訊，對受害者造成了騷擾，涉嫌違反“跟蹤罪”而被警方拘留。韓國主要醫生機構韓國醫學會（KMA）負責人林賢澤表示，政府應對這種情況負責，他認為“黑名單上的每個人，以及被捕的實習醫生，都是受害者”。



韓國此次醫生罷工潮已經持續了七個月，今年2月開始，約12000名醫生集體辭職罷工，許多醫學院的學生也罷課並宣布休學，以抗議政府在未來五年將醫學院招生名額增加至2000名的計劃。罷工導致韓國經歷嚴重醫療服務危機，全國範圍內的手術和化療等被廣泛取消，急診室也出現人員短缺。



韓媒報導，本月16日光州一名50多歲男子因手指被切斷送醫，但當地醫療人力不足，經過2小時，才被送到94公里外的全州一家醫院接受縫合手術。