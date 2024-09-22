﻿防止監聽　烏克蘭官方禁用一通訊軟件

中評社北京9月22日電／據大公報報導，據路透社報導：烏克蘭政府20日宣布，禁止官方公務裝置安裝加密通訊程式Telegram，原因是俄羅斯可借此監控用戶及訊息內容。



烏克蘭國家安全與國防委員會表示，烏克蘭國防部情報總局（GUR）已掌握證據，顯示俄羅斯特種部門可取得Telegram用戶的個資與訊息，甚至包括已删除的訊息，決定禁止公務裝置安裝Telegram。該委員會強調，上述限制僅適用於公務裝置，私人手機並無限制。



2022年2月俄烏衝突爆發以來，俄烏雙方都廣泛使用Telegram進行聯絡和發布訊息，包括軍方內部通訊。烏克蘭安全部門已多次公開表示憂慮，認為使用Telegram可能構成風險。



烏克蘭情報總局局長布達諾夫表示，禁用Telegram不是言論自由的問題，而是國家安全的問題。Telegram發表聲明稱，從未洩露任何用戶個資與訊息內容。若有用戶訊息外洩，都是因為行動裝置遭破解。



Telegram為加密通訊軟件，其創辦人杜羅夫在俄羅斯出生，2014年離開俄羅斯，其後定居杜拜，擁有法國和阿聯酋國籍。杜羅夫上月底飛抵巴黎時被法國逮捕，檢方指控他要為平台上的非法犯罪活動負責。



Telegram目前有3.3萬個以烏克蘭用戶為主的頻道。截至去年底，烏克蘭75%民眾使用Telegram，72%視其為主要資訊來源，包括總統澤連斯基等烏克蘭官員，都會透過Telegram公開發表講話。