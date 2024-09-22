泰舉行絡病學國際論壇　助推中醫藥國際化

中評社北京9月22日電／據新華社報導，第二十屆國際絡病學大會海外論壇21日在泰國曼谷舉行。來自泰國、中國、澳大利亞、新加坡等13個國家和地區的專家學者參加論壇，共同分享絡病理論最新研究成果，旨在推動中醫藥高質量發展和國際化。



泰國公共衛生部常務助理部長他那吉·吉塔裡拉在會上表示，中醫藥已經成為增進中泰友誼的一條紐帶，此次論壇為大家提供了一個深入瞭解中醫絡病理論最新研究成果和發展趨勢的交流平台。



2000年，泰國政府正式批准使用中醫治療疾病。在此次論壇上，泰國絡病學會正式成立，標誌著中醫藥影響力進一步擴大。



泰國絡病學會會長曹作軍在會上表示，絡病學作為中醫學的重要組成部分，不僅為心血管疾病、糖尿病等慢性病的防治提供了創新的思路與方法，也為現代醫學中的不少難題帶來了獨特的解決方案。



世界中醫藥學會聯合會副會長、泰國中醫師總會會長林丹乾說，此次論壇在泰國舉行，代表絡病理論國際影響力又上新台階。泰國絡病學會將致力於促進中醫藥的學術交流、科學研究以及國際合作，助推絡病理論轉化成果走進泰國，讓更多患者從中受益。



作為中醫藥傳承創新努力的一部分，絡病理論已經過40餘年發展。在大會主旨報告環節，中國工程院院士吳以嶺線上介紹了絡病理論證治體系、中醫絡病學新學科的發展以及肺絡病證治指導外感溫熱病防治、中醫脈絡學說構建及其指導微血管病變防治、氣絡學說構建及其應用所取得的系列科研成果。



與會專家還就中醫藥國際化取得的成就、面臨的挑戰及未來展望等內容展開深入交流和探討。中國工程院院士張運表示，中醫藥國際合作日益密切，成果惠及全球。開展隨機對照實驗，加強循證醫學研究，拿出臨床療效的硬證據，是中醫藥走向國際化的必然選擇。



