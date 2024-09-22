中華電集團積極推動面向東盟的區域能源合作

中評社北京9月22日電／據新華社報導，中國華電東盟總部在廣西南寧揭牌。作為能源電力領域的排頭兵，中國華電深耕東盟近20年，深入推動能源國際合作，著力共建共享，助力加快構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。



“中國標準”助力東盟能源體系建設



多年來，中國華電將中國標準、中國設計、中國技術源源不斷地呈現給東盟。目前，中國華電累計在東盟擁有在運在建項目9個，裝機容量466.26萬千瓦，是國內各發電集團中在東盟最大發電運營商，也是柬埔寨第一大發電運營商。



在柬埔寨西哈努克市東北磅遜灣，中國華電柬埔寨西港火電廠依海而建，環境優美的廠區宛如濱海公園。企業負責人介紹，該項目刷新了柬埔寨電力項目建設的多項紀錄，是柬埔寨目前裝機容量最大、指標最先進、環保水平最高的火力發電項目。



日前，柬埔寨環境部授予華電西港發電有限公司“環境保護傑出貢獻獎”，高度讚揚中國企業在自然資源管理、生物多樣性保護、綠色清潔生產以及可持續發展等方面作出的傑出貢獻。



華電巴厘島電廠以源源不斷的電能保障了全島40%的電力需求，強大穩定的電流點亮了瑰麗海島的夜幕，徹底改變了巴厘島依賴外島輸電和燃油發電的歷史。



中國華電相關負責人表示，包括印尼在內，中國華電不斷擴大“朋友圈”，積極穩妥“走出去”，在柬埔寨、越南等國家均有項目落地，是中國在東盟地區最大的發電運營商。



“綠色清潔”助力東盟能源可持續發展



在柬埔寨西南部戈公省，由中國華電投資建設的額勒賽下游水電站今年7月迎來商業運營10周年。走進額勒賽，群山環繞之中，電站大壩上的“開發水電 福澤百姓”幾個中柬文大字格外醒目。



這是中國華電在海外以“建設－運營－移交（BOT）”模式投資開發的第一個水電站，裝機33.8萬千瓦，年均發電約10億千瓦時，極大緩解了柬埔寨電力供應緊張局面。



“水電站是能源基礎設施，最重要的是惠及當地發展，提高民眾生活質量。”中國華電額勒賽下游水電項目（柬埔寨）有限公司負責人朱新元介紹，額勒賽下游水電站投產之前，柬埔寨缺口電量超過全國用電量的20%，嚴重制約當地經濟社會發展。



10年來，額勒賽下游水電站實現投產以來連續安全生產超3900天，累計輸出綠色電能達110億千瓦時，投產次年發電量占到柬埔寨全國發電量的30%。



投產以來，額勒賽下游水電站多次為柬埔寨大型體育賽事、柬新年等重要活動的能源保供發揮“頂梁柱”作用。朱新元說：“作為在柬中資企業，我們把中國設備、中國技術、中國標準帶到柬埔寨，就是要努力為當地提供優質的清潔電能，點亮人們的美好生活。”



中國華電秉承“奉獻清潔能源 創造美好生活”企業使命，把基礎設施“硬聯通”作為重要方向，以高標準、可持續、惠民生為目標，先後落地印尼玻雅，越南涵劍光伏、得樂風電，柬埔寨西港等一批清潔高效、綠色低碳的項目，為東盟國家經濟社會發展助力。



“命運與共”繪就美好的民生畫卷



巴厘島電站連續多年榮獲“城鄉土地建設稅貢獻最大的納稅人”稱號，玻雅電站榮獲“2021年度南蘇省納稅突出貢獻獎”……中國華電在東盟國家經營納稅帶動屬地經濟發展。



在印尼，巴厘島電廠累計為當地民眾提供上萬個就業機會；在越南，為當地居民提供2000餘個就業崗位，越南沿海二期電廠員工屬地化率達到68%；在柬埔寨，西港公司聘用53名柬埔寨大專院校學生從事生產和管理崗位工作，160餘名附近群眾從事後勤保障服務工作……



中國華電通過工程建設和屬地化運營管理模式，為所在國提供穩定且具有市場競爭力的就業崗位。



此外，中國華電在東盟各國廣泛參與教育捐贈、醫療服務、賑災救援、社區建設等公益活動，積極推進一系列交往活動，促進文化交流，搭建文明互鑒和民心相通的橋梁。



“中國華電將堅持以高標準、可持續、惠民生為目標，推動構建能源綠色低碳轉型共贏新模式，共同分享中國式現代化和世界發展進步給能源行業帶來的新機遇新紅利。”中國華電集團有限公司黨組書記、董事長江毅說。



