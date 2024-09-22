語言架橋，深化中馬教育合作增進人文交流

中評社北京9月22日電／據人民網報導，9月21日，中馬兩國政府共同設立的北京外國語大學“蘇丹易蔔拉欣馬來研究高級訪問學者教席”更名儀式在北京國貿大酒店舉行。正在對中國進行正式訪問的馬來西亞最高元首蘇丹易蔔拉欣出席儀式並簽署親筆確認函，北外校長、黨委副書記賈文鍵，馬來西亞高教部高教司司長阿茲琳達，馬來西亞駐華大使諾曼，馬來西亞交通部長陸兆福和馬來西亞房屋與地方政府部部長倪可敏共同見證儀式。中國教育部國際司副司長周莉受邀出席活動。



儀式上，北京外國語大學校長賈文鍵向蘇丹易蔔拉欣介紹了該校的發展情況，尤其是馬來語專業、馬來研究中心、馬來研究高級訪問學者教席的建設成果，並感謝易蔔拉欣及馬來西亞政府對北外的肯定與支持。



馬來西亞高教部高教司司長阿茲琳達接受人民網採訪時表示，北京外國語大學自2007年就開設了馬來研究高級訪問學者教席，此次更名為“蘇丹易蔔拉欣馬來研究高級訪問學者教席”非常具有歷史意義，這反映了16年來，北京外國語大學、馬來西亞理科大學和馬來西亞高等教育部在馬來語教學領域合作的不斷深化。



“我們非常感謝北外長期以來的努力，這極大地提高了馬來語在國際上的知名度。未來，我們希望能（在中國）看到更多關於馬來語的研究和出版物。”



“事實上，我們可以通過語言進一步深化兩國合作。馬來西亞人非常高興看到馬來語在中國受到尊重。”阿茲琳達表示，她希望未來更多的馬來西亞學生能夠來到中國求學，也希望看到更多中國學生到馬來西亞學習，增進兩國交流。



北京外國語大學亞洲學院院長、中國馬來研究中心主任蘇瑩瑩教授接受採訪時表示，馬來研究高級訪問學者教席全球衹有五席，北京外國語大學是亞洲唯一的一席，此次更是被冠以馬來西亞國家元首蘇丹易蔔拉欣的名字，是對北外馬來語專業建設成果的肯定。



“今年是中馬建交50周年，北外馬來語專業也借此契機積極與馬來西亞公立及私立大學開展的探討和交流。”



蘇瑩瑩教授表示，北外馬來語專業成立於1962年，是中國最早開設的馬來語專業。60多年來，北外馬來語專業培養了大批馬來語高端人才，活躍於中馬關係的各個領域。未來北外將繼續深耕馬來語專業建設，推動專業走向國內一流、世界領先的行列，為中馬人文和教育領域的交流與合作貢獻一份力量。