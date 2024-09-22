世遺泉州北京行文旅推介活動開幕

中評社北京9月22日電／據人民網報導，福船穿越千年浪，和平之舟情綿長。21日，“和平之舟·向海而興”世遺泉州北京行文旅推介活動開幕式在北京福建大廈舉行，通過北京福建會客廳這一平台向世界推介世遺之城，此次活動將持續至10月7日。國家有關部委相關領導，哈薩克斯坦、阿根廷、肯尼亞、哥倫比亞等常駐聯合國教科文組織大使銜代表，福建省駐京辦有關領導，泉州市委常委、宣傳部部長、統戰部部長劉林霜出席開幕式。



泉州是福船的重要造船基地，是中世紀旅行家筆下聞名遐邇的“刺桐港”，無數福船從這裡起航，往來於世界近百個國家和地區。今天，泉州以“宋元中國的世界海洋商貿中心”成為世界文化遺產，福船承載的歷史賦予泉州獨特的城市氣質，更為人類發展留下無可估量的物質與精神財富。



活動由福建省文化和旅遊廳、福建省商務廳、福建省人民政府駐北京辦事處、泉州市文旅經濟發展總指揮部指導，泉州市文化廣電和旅遊局主辦，泉州市人民政府駐北京聯絡處協辦，泉州海外交通史博物館、泉州市非物質文化遺產保護中心承辦。此次推介活動將呈現中國古代舟船的先進性及中國人和平互惠的航海商貿精神，同時結合“宋元‘泉’席”美食IP、體驗推廣，助力泉州打造“世界美食之都”。



據悉，世遺泉州北京行文旅推介活動包含“和平之舟——東西方文明交流中的福船”專題推介、“和平之舟·向海而興”世遺泉州北京行文旅推介活動開幕式和“新閩菜·宋元‘泉’席”泉州美食、非遺體驗文旅推廣等。



