在阿聯酋中企首次發布社會責任報告

中評社北京9月22日電／據人民網報導，9月20日，阿聯酋中國商會舉行成立20周年慶祝活動，並在會上發布了《中資企業在阿聯酋社會責任報告》和《中資企業在阿聯酋發展報告》。其中，《中資企業在阿聯酋社會責任報告》是在阿中企首次發布類似報告，通過中企助力經濟發展、踐行環保理念和積極回饋社會的眾多案例，展示了中企與阿方高質量共建“一帶一路”、促進互利共贏發展的生動實踐



今年是中國與阿聯酋建交40周年。阿聯酋是中國重要的全面戰略夥伴，已成為同中國合作程度最深、領域最廣、成果最實的中東國家之一。目前，中國是阿聯酋最大的貿易夥伴，阿聯酋連續多年是中國在中東地區第一大出口市場和第二大貿易夥伴。超過1.5萬家中國企業在阿聯酋拓展業務。



在阿聯酋建造公路、鐵路、風電、光伏電站等基礎設施，建立海水淡化和醫院等民生項目；多措並舉保護海洋生態環境及生物多樣性，積極參與COP28活動，嚴格制定並落實項目環保措施；注重公益事業，重視員工福祉，組織文化交流，促進民心相通。阿聯酋中國商會常務副會長、中國銀行杜拜分行行長潘鑫源表示，企業社會責任是推動企業可持續發展的動力源泉。報告的每一項數據、每一個案例都是中資企業以實際行動回饋社會的真實寫照。



阿聯酋中國商會會長、中國石油中東公司總經理陳欣榮表示，當前中阿關係達到了歷史最高水平。商會將繼續加強與阿各方的聯繫與合作，發揮紐帶作用，助力中資企業在阿發展、提供優質服務，與阿方共同把握新時代發展機遇，實現共享共贏。



當天，會場外陳列了展示中企履行企業社會責任優秀案例的展板。活動期間舉行了題為《謀合作契機 話發展未來》的主題討論，為優秀在阿中企頒發了社會責任獎和商會特殊貢獻獎。



中國駐杜拜總領事歐渤芊、中國駐阿聯酋大使館公使周飈、杜拜商會亞洲區域總監馬爾萬·馬里，阿聯酋中國商會會員企業和有關國家商會代表近300人出席了活動。周飈在致辭中表示，希望阿聯酋中國商會成為相互交流的平台、溝通政府的橋梁、團結互助的集體、招商引資的載體，傳播中國文化的窗口等，助力中阿企業界攜手做大互利合作蛋糕，實現共同發展，為中阿高質量共建“一帶一路”貢獻力量。



阿聯酋中國商會成立於2004年6月，迄今已有超過200家會員單位。20年來，商會堅持積極發揮平台與橋梁作用，推動在阿中資企業間協調合作，增進與當地政府和工商界的瞭解和交流、擴大與阿聯酋的經貿合作，同時指導和協調中資企業合法經營、公平競爭，協商解決重大經營問題，其代表性和影響力不斷提升。