作家橫掃天涯網絡文學研討會在倫敦舉辦

中評社北京9月22日電／據人民網報導，當地時間9月19日晚，倫敦查寧閣圖書館舉行了一場特別的文學交流活動，中國著名網絡文學作家橫掃天涯到訪英國，與眾多文學愛好者分享中國網絡文學發展歷程，探討中國網絡文學的國際傳播。



中國駐英國使館公使銜參贊李立言、駐倫敦旅遊辦事處主任張力、英國著名漢學家吳芳思、查寧閣圖書館經理勞倫斯、英國查思出版（亞洲）有限公司CEO王英、文學主編蘭大衛等出版業界人士、專家學者、作家、讀者、媒體等80餘人出席活動。



李立言在致辭時表示，近年來，中國網絡文學快速發展，與世界的交流越來越活躍，已成為世界瞭解中國的一個嶄新而重要的平台，今天特別邀請來英國訪問的橫掃天涯就是中國優秀網絡文學作家的代表。希望有更多的海外讀者通過網絡文學，瞭解新時代快速發展的中國。



橫掃天涯介紹了他16年的寫作經歷，分享了其代表作《天道圖書館》的創作靈感，回顧了自己從山東普通農村家庭，通過網絡文學創作走向海外的歷程。他談到，網絡文學的創作不只是基於幻想，更融合了作者的生活經歷和見聞。相比傳統文學，網絡文學的區別在於實時更新，這種機制使讀者和作者緊密互動，增強了讀者的參與感。近年來，中國網絡文學發展迅速且規模巨大，成為中國文化產業的重要組成部分。文本出海、IP出海、模式出海到文化出海，網絡文學海外傳播規模不斷擴大，也將中國故事傳播到世界各地。希望今後繼續加強與英國作家朋友的溝通交流，一起書寫故事，共同成長進步。研討會現場氣氛熱烈，觀眾興趣濃厚、踴躍提問，與作者深入探討了網絡文學創作的來源與分類、兒童文學與網絡文學的關係、AI技術對作家創作的影響等話題。



勞倫斯表示，查寧閣圖書館作為英國中文圖書藏書量最大的政府圖書館，非常高興為中英兩國讀者提供與中國作家面對面交流的平台。吳芳思表示，網絡文學的興起改變了人們創作和閱讀的習慣，也為世界讀者瞭解中國文學發展提供了便捷途徑。英國歌劇導演、電影翻譯蔡敏儀表示，很驚奇中國的網絡文學發展如此迅速，這讓世界有了另一個瞭解中國的渠道。



活動現場舉行了中國網絡文學書籍捐贈儀式。據介紹，此次網絡文學研討會在倫敦舉辦，旨在進一步激發海外讀者認識中國、瞭解中國的熱情，推動中英文學交流互鑒。