】 【打 印】 
伊朗舉行閱兵式
http://www.CRNTT.com   2024-09-22 16:45:18


　　中評社北京9月22日電／據新華社報導，今年是兩伊戰爭爆發44周年。伊朗21日在首都德黑蘭舉行閱兵式，展示最新的國產導彈和無人機。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：