首都遇襲顯漏洞　馬里反恐鬥爭任重道遠

中評社北京9月22日電／據新華社報導，9月17日清晨，馬里首都巴馬科居民被突如其來的槍聲和爆炸聲驚醒。當日，位於該市東南部巴馬科國際機場附近的法拉迪憲兵學校及“101空軍基地”等敏感地點成為恐怖組織“支持伊斯蘭教和穆斯林”宣稱的襲擊目標。該組織聲稱，此次“特別行動”造成了“巨大人員傷亡”和“多架戰鬥機被毀”。



這是近年來馬里遭遇的最嚴重襲擊之一。儘管人們試圖平復心情，擺脫驚懼陰影，突如其來的恐怖襲擊還是讓許多人驚魂未定。



錫拉科羅社區位於被襲擊的憲兵學校附近。居住在這裡的女教師阿達·博庫姆哀嘆道：“如今，恐怖襲擊無處不在。我們原以為隨著馬里武裝部隊實力的增強，巴馬科已是安全之地。可伊亞德（全名伊亞德·阿格·加利，“支持伊斯蘭教和穆斯林”組織首領）讓我們意識到自己錯了。”



“自17日以來，每次出門，我都會讓家人在房門上加兩道鎖，防止任何嫌疑人在屋裡藏匿。我們對巴馬科的安全幻想徹底破滅了。”居住在法拉迪社區的一名居民說。



恐襲發生幾天後，許多巴馬科居民心中依然充斥著無助與恐懼。“除了武裝部隊參謀長在襲擊發生數小時後發表聲明安撫民眾，國家電台一直保持沉默。”馬里青年活動家蘇萊曼·圖雷無奈說道。



馬里國防和退伍軍人部一名消息人士告訴新華社記者，政府與軍方對恐怖分子的大膽行徑及襲擊造成的慘重傷亡和財產損失感到震驚。儘管官方尚未公布具體傷亡數據，但不願透露姓名的軍方和安全部門人士承認，這次襲擊死亡人數“非常高”，超過百人喪生，逾200人受傷，遇難者大多為憲兵學員。



襲擊絕非偶然



分析人士指出，此次恐襲具有極強的象徵意義，時機也並非巧合。襲擊恰逢馬里憲兵隊成立64周年紀念日，同時是薩赫勒國家聯盟成立一周年紀念日的第二天。



薩赫勒國家聯盟由馬里、布基納法索和尼日爾三國組成。馬里社會學家穆薩·庫裡巴利20日在當地報紙撰文表示：“馬里是薩赫勒國家聯盟的核心推動力量……在巴馬科發動這樣的襲擊，可能會讓尼日爾和布基納法索民眾對聯盟前景產生疑慮，同時打擊馬里人民和薩赫勒國家聯盟軍隊的士氣。”



觀察人士普遍認為，馬里國防和安全部隊缺乏警惕，甚至有人存在失職行為，致使恐怖分子能輕易滲透進本應高度戒備的區域。庫裡巴利認為，“支持伊斯蘭教和穆斯林”組織在襲擊11小時後宣布負責，意在給外界留下馬里軍隊無力保障國家安全的印象。他表示，馬里過渡政府應有所警醒：面對巨大的恐怖主義風險，國家必須時刻保持高度警惕。



“即便馬里武裝部隊迅速有效地作出反應，這次襲擊仍讓人們對首都的軍事和安全設施產生質疑。襲擊並非偶然，而是經過精心策劃的滲透行動。”獨立政治評論員卡德爾·托埃質問道，“我們的情報部門為何未能預防這場災難？為何不系統地加強國際機場和101空軍基地等重點地點的安全防護？”



2023年7月，“支持伊斯蘭教和穆斯林”組織首領阿格·加利曾表示，其組織的首要目標是襲擊首都巴馬科。一位駐巴馬科的非洲外交官透露，襲擊行動經過細致謀劃，動員了大量戰鬥人員和資源。



考驗國家聯盟



一些國防與安全專家認為，當前的當務之急是徹查事件相關責任人，並從中吸取教訓，防止類似事件再次發生。托埃指出：“馬里首都及其軍事設施的安保策略亟需全面改革。”



與此同時，眾多觀察家意見一致，認為這起事件並不意味著薩赫勒國家聯盟內部的反恐協同行動失敗。



馬里過渡總統、薩赫勒國家聯盟現任領導人阿西米·戈伊塔15日在馬里國家電視台播出的紀念薩赫勒國家聯盟成立一周年講話中說：“在薩赫勒國家聯盟的支持下，馬里的國防和安全部隊在實地（戰鬥中）取得了重大勝利，極大削弱了武裝恐怖組織的實力。”



一位不願透露姓名的非洲外交官告訴新華社記者，“儘管近期武裝恐怖組織在布基納法索、馬里和尼日爾有一些動作，但薩赫勒國家聯盟的領導人絕不能放棄，因為該組織為地區反恐鬥爭提供了重要支持”。



巴馬科此前遭遇的較大規模恐怖襲擊要追溯到七八年前。2017年6月，巴馬科東郊一處度假村發生恐怖襲擊，4名度假村客人和一名馬里安全部隊士兵死亡，另有4名恐怖分子被打死。2016年3月，極端武裝人員在巴馬科市中心襲擊歐盟駐馬里軍事培訓團所在的一家酒店，一名恐怖分子被擊斃，事件未造成培訓團人員傷亡。

