中匈友好人士盛贊兩國務實合作成就

中評社北京9月22日電／據新華社報導，由中國駐匈牙利大使館和匈中友好協會聯合主辦的慶祝中匈建交75周年研討會20日在布達佩斯舉行。與會中匈友好人士盛贊兩國75年來務實合作取得的成就，並為推動中匈關係高質量發展出謀劃策。



中國駐匈牙利大使龔韜在研討會上致辭說，75年來，兩國始終秉持建交初心，始終堅持真誠友好、合作共贏、民心相通，在貿易、投資、基礎設施、金融、新能源、通信技術等各領域務實合作持續深化。2023年中國再次成為匈牙利最大投資來源國，各類投資項目已累計為匈創造就業崗位逾萬個。中方願與匈方繼續深化“一帶一路”倡議和“向東開放”戰略對接，加快推進匈塞鐵路等重大合作和投資項目，為中歐合作發揮示範引領作用。



匈牙利國會副主席洛托爾曹伊·亞諾什在致辭中表示，匈牙利是首個同中國簽署“一帶一路”合作文件的歐洲國家，該倡議與匈牙利“向東開放”戰略深度對接，已成為匈中雙邊合作的基石，雙方在政治、經濟、文化等領域的合作已結出累累碩果。在國際局勢日益複雜的世界中，匈牙利將繼續盡一切可能成為東西方之間的橋梁和紐帶。



匈中友好協會主席納吉·尤迪特·埃娃會後接受新華社記者採訪時說，近年來兩國從貿易、文化、教育、旅遊等領域的交流合作中獲益良多。隨著匈中雙方對彼此瞭解的加深，兩國關係將取得進一步發展。



匈牙利約翰·馮·諾伊曼大學歐亞中心主任霍爾瓦特·列文特表示，近年來，匈中各領域合作蓬勃發展，大量中國企業來匈投資興業，不僅為匈創造大量就業崗位，還為提升匈科技水平、促進匈經濟發展作出貢獻。



