廣東獅頭鵝“飛”到東北安家

中評社北京9月22日電／據新華社報導，在黑龍江華鵝實業發展有限公司的養殖場內，“鵝”頭攢動，一只只健壯的獅頭鵝在池中嬉戲，叫聲洪亮。新一批引自廣東汕頭的獅頭鵝即將育肥出欄。



雛鵝破殼次日即乘飛機，“飛”到黑龍江安家，由企業和農戶共同養殖。這是廣東汕頭市澄海區與黑龍江富錦市的“南鵝北養”探索，正帶動兩地鵝產業持續壯大。



獅頭鵝體型碩大，經濟價值高。廣東汕頭澄海的獅頭鵝養殖產業鏈完善，但隨著產業發展壯大，土地空間成了制約發展的短板。



“富錦土地資源豐富、飼料成本低，可解決我們養殖望‘地’興嘆的難題。當地政府下決心把養殖獅頭鵝作為農業創新產業發展，給了‘南鵝北養’落地的契機。”澄海區農業農村局黨組成員唐彥斌說。



種蛋孵化率不理想、鵝苗遭遇疾病困擾……“南方鵝”初到北方，面對極大的南北氣候和消費差異，怎麼養活、如何養好，背後是一連串的問題。



2022年起，國家水禽產業技術體系分設在兩地的綜合試驗站和崗位科學家開始合力攻關技術難題。富錦市動物疫病預防控制中心主任陳友說，水禽專家駐場指導、降低日糧中的飼料蛋白、科學配藥、兩地企業持續交流養殖問題，經過多次技術改良，鵝苗的成活率穩定提高到90%以上。



“我看到了那邊發過來的視頻，冬天外面冰天雪地，鵝在室內居然還活得挺歡！”汕頭市白沙禽畜原種研究所副所長林樹育頗為興奮。陳友則表示，下一步將著力提升獅頭鵝在低溫季的種蛋受精率，實現自繁自育。



200只、6千只、5萬只，三年間富錦的飼養規模逐步擴大，經企業集中飼養後再由11個鄉鎮的農戶散養。在東北，有餐飲店把傳統的鐵鍋燉大鵝食材換成獅頭鵝，有的開始耕耘鹵鵝市場。



“去廣東學習後，我開了鹵鵝店，也把鵝頭、鵝脖、鵝腳、鵝翅剁下來賣。”黑龍江華鵝實業發展有限公司負責人崔立民說。



目前澄海獅頭鵝的推廣範圍愈加廣闊，汕頭正治禽業有限公司負責人徐偉漢說：“3萬多只種鵝一年可孵化鵝苗六七十萬只，約七成銷往了外地。不僅在黑龍江，福建、江西等多地都有它們的身影。”



澄海區農業農村局副局長張延初說，澄海與富錦兩地已簽訂了覆蓋種鵝繁育、種蛋孵化、肉鵝飼養、屠宰加工、多渠道銷售等全產業鏈的框架協議，企業間也簽訂了戰略合作協議。“未來將錨定延長農業產業鏈和繁育良種的目標，推動形成良性循環。”

