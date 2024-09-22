中評社北京9月22日電／據新華社報導，9月22日是第七個中國農民豐收節，今年豐收節的主題是“學用‘千萬工程’ 禮贊豐收中國”。近年來，按照公安部黨委部署要求，全國公安機關持續組織開展“昆侖”“金風”等專項行動，依法嚴厲打擊非法占用農用地、私挖濫采黑土泥炭、制售假劣農資等涉農違法犯罪活動，切實保障了國家糧食安全。截至8月，共立案偵辦非法占用農用地、制售假劣種子等農業投入品犯罪案件4400餘起，涉及耕地2.9萬餘畝，取得積極成效。今天，公安部公布6起危害糧食安全犯罪典型案例。



工作中，公安機關始終堅持以人民為中心的發展思想，深入實施國家糧食安全戰略，落實最嚴格的耕地保護制度，守護好糧食生產的“命根子”；加強法治保障，全力維護種源安全及農藥、化肥等重要農業投入品安全，努力確保農民用上放心種、放心藥、放心肥。堅持部門協同，與自然資源、農業農村、市場監管等部門密切配合，不斷完善線索通報、案件移送、信息共享、檢驗鑒定、涉案物品處置等機制，加大行刑銜接力度，積極推動源頭治理、綜合治理。堅持守正創新，建立完善“專業＋機制＋大數據”新型警務運行模式，廣泛搜集案件線索，加強犯罪規律研究，搭建數據化場景化智能化打擊犯罪模型，黑龍江、內蒙古等地公安機關利用大數據等手段破獲一批涉耕地、黑土地重大案件。堅持專項攻堅，開展守護耕地安全“金風”行動、東北四省區打擊破壞黑土資源區域會戰，依法嚴厲打擊占用耕地建房、進行非農業建設、破壞黑土資源等犯罪，成功偵破山西運城李某某等人非法占用農用地案、遼寧撫順楊某等人盜采黑土泥炭案等一批重大案件；深入參與全國農資打假專項治理行動，建立農資打假區域協同作戰機制，依法嚴厲打擊種子私繁濫制、套牌侵權和農藥非法添加隱性成分、化肥營養成分不足等犯罪，成功偵破黑龍江綏化劉某某等人制售偽劣水稻種子案、安徽合肥鄧某某等人侵犯知名種業企業商業秘密案等一批重大案件，打掉一批流竄兜售假劣農資犯罪團夥。



公安部環境資源和食品藥品犯罪偵查局有關負責人表示，公安機關將全面貫徹黨的二十屆三中全會精神，扎實推進“昆侖”“金風”等專項行動，對各類危害糧食安全犯罪保持“零容忍”，全力保障國家糧食安全，切實維護農民群眾合法權益。同時，提醒廣大農民朋友，如發現非法占用耕地、破壞黑土地及制售假劣農資犯罪線索，請及時向公安機關和有關部門舉報。