江西火災39死事故　3副省級幹部被問責

中評社北京9月22日電／據大公報報導，綜合新華社、中新社報導：今年1月24日，江西省新餘市渝水區佳樂苑小區臨街商住綜合樓發生特別重大火災事故，造成39人死亡、9人受傷。日前，中國國務院常務會議審議通過了“1.24”特別重大火災事故調查報告。經國務院調查組調查查明，這是一起因涉事房主違法違規改變商住綜合樓地下一層用途用作出租經營，冷庫建設施工單位違規建設冷庫時起火，涉事建築先天存在防火分隔重大缺陷，教育培訓機構和賓館違規經營，屬地有關部門專業監管和行業管理失職缺位，地方黨委政府安全領導責任落實不到位，導致的生產安全責任事故。



事故的直接原因是佳樂苑綜合樓地下一層違法違規建設冷庫，施工作業中使用聚氨酯泡沫填縫劑時釋放易燃氣體局部積聚達到可燃條件，在擠塑板上鋪設塑料薄膜時產生靜電放電點燃積聚的易燃氣體，迅即引燃聚氨酯泡沫、擠塑板等易燃可燃材料，產生大量有毒煙氣；地下一層與一層共用的疏散樓梯防火分隔缺失，煙氣快速蔓延至二層；位於二層的博弈教育教室外安裝了防盜網和廣告牌，正在培訓的學生無法及時有效逃生，造成人員傷亡擴大。



事故發生後，江西省公安機關對涉嫌違法犯罪的10名涉案人員立案偵查。江西省紀檢監察機關依規依紀依法對事故中涉嫌違紀違法的55名公職人員進行嚴肅追責問責。同時，對事故中存在失職失責問題的52名公職人員進行了嚴肅處理。中央紀委對江西省委常委、副省長任珠峰，江西省委常委、秘書長陳敏，江西省政府黨組成員、副省長孫洪山事故中的失職失責問題進行了立案審查。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予任珠峰黨內警告處分，給予陳敏、孫洪山黨內嚴重警告處分。