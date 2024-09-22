黃珊珊停權還訪美　民眾黨：沒任何問題

中評社台北9月22日電／民眾黨主席柯文哲因被羈押禁見，無法出訪美國參加美台“國防”工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference），但被停權的民眾黨“立委”黃珊珊卻代表柯訪美，媒體人黃暐瀚批評“民眾黨亂了”，名嘴則爆料稱黨內有不滿聲浪。對此，民眾黨今日強調，黃珊珊既是黨員也是黨籍“立委”，並沒有任何問題，請外界不要亂做文章。



根據《中時新聞網》報導，黃暐瀚21日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，黃珊珊現在被停權，還能代表主席“出國”？不管她是用什麼身分；民眾黨有國際部主任林子宇、發言人李有宜、秘書長周榆修，怎麼主席不能去，卻找一個被停權的黨員去，這是黨務吧，如果不是黨務，比如沒有人會去講，黃珊珊開車接送陳佩琪，因為這是不需黨職就可以做的事。



黃暐瀚接著表示，這是民眾黨自己的決定，可是外界會檢視。民眾黨現在真的是亂了，如果當時認為她總幹事的事不至於被停權，就不要給這個處分，又讓她繼續當“立委”，還可以繼續在“立法院”開記者會，還要代表主席“出國”，沒有一個政黨的黨員，被停權還可以執行這麼重要的黨務。



出訪成員之一、民眾黨發言人林子宇在IG說明，此次參與美台“國防”工業會議是按既定的行程規畫，黃珊珊本來就是訪問團成員之一，訪團的成員亦包含前秘書長周台竹、民眾黨國際部及“立委”林憶君辦公室“國防”幕僚等人。